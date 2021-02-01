緬甸軍方周一發動政變奪權，國務資政昂山素姬、總統溫敏及多名黨內高層被軍方拘捕。近年緬甸軍方允許有限度的民主，卻仍對政治有一定控制權，分析認為昂山素姬設立形同實際領袖的國務資政，所領導的全國民主聯盟又在剛過去的大選取過半議席，令軍方只能出手，以下將簡述緬甸政變的重點。

政變是如何開始？

雖然昂山素姬因在2017年漠視軍方鎮壓屠殺羅興亞人，令其國際聲譽受損，但她在緬甸國內仍然相當受歡迎，由她領導的全國民主聯盟在去年11月的國會選舉取得大勝，所取得議席比起2015年首次出選時還要多。

緬甸軍方表明剛過去的大選存在大量違規情況，聲稱發現了超過1,000萬宗選民欺詐，要求政府的選舉委員會發佈選民名單作核對。軍方最高領導人敏昂萊將軍早前警告「有可能廢除憲法」，上周全國多地有軍方支持者示威，當時最大城市仰光和首都內比都街頭已見有部署坦克，上述皆是政變的預兆。

接下來發展？

敏昂萊宣佈實施為期一年的緊急狀態，前軍人、現任副總統敏瑞將會成為署任總統。根據軍方電視台發佈一份由敏瑞簽署的聲明，指他已將「立法、行政和司法」的控制權移交給敏昂萊，緬甸將會有效地恢復軍方統治。

以前曾發生過嗎？

自1948年獨立後，緬甸大部份時間都是由軍政府統治。尼溫將軍在1962年發動軍方政變推翻民選政府，理由是沒有足夠能力執政，並在接下來的26年實施獨裁統治，但在1988年緬甸爆發了全國大規模反專制的示威後被迫下台。

後來新一代軍方領導人再次發動政變，強調是為了恢復國家的法律和秩序，緬甸再次變回軍政府統治。直至2011年，前軍政府最高領導人丹瑞決定退休，並將權力以現行的憲法移交。

現行憲法還有效力嗎？

現時的憲法是2008年的版本，這版本保障了軍方能發揮強大的政治影響力，控制了關鍵的內政部、國防部及邊境。同時，軍方手握國會中四分一議席，任何改革因而必須得到軍方議員的支持才能通過。

緬甸政治分析師欽紹溫（Khin Zaw Win）指出，由於明顯保障了軍方力量，令這份憲法成為「相當不受歡迎」的文件。在2015年勝出大選後，昂山素姬及其政府一直嘗試進行修改惟成效甚微，她亦試圖尋找漏洞，由於其已故丈夫及兩個兒子都是英藉，被禁出任總統，因此昂山素姬自設國務資政，成為實際的政府領袖。

另一政治分析師梭敏昂（Soe Myint Aung）認為國務資政的漏洞，是軍方數個沒有預見的漏洞之一，他直言：「在他們（軍方）的角度來看，它（憲法）已經失去了對政治進程的有效控制。」

法新社

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