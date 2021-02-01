美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一接受全國廣播公司新聞訪問，提到總統拜登政府上台後面對的外交挑戰，並就多項國際議題表態。他批評中國透過實施國安法以及大舉拘捕親民主示威者等行動，「嚴重」破壞其對香港自治的承諾，指美國應為香港「受鎮壓的受害者」提供避風港。

他表示美國一定要如英國一樣為那些逃避打壓的人士開放門戶，他亦會這樣做。「我們見到香港民眾，再一次捍衞自己的權利，他們以為這些是獲得保證的權利。如果他們是來自中國當局打壓的受害人，我們應該做點事，為他們提供避風港。」

他指美國將會透過重新參與全球事務和與國際機構合作，來增強對抗中國力量，「因為當我們撤退時，中國就會乘虛而入」。

助港人法案去年參議院闖關失敗

對抗中國及協助香港人已成為美國兩黨的共識，共和、民主兩黨多名議員在去年6月30日，分別於參眾兩院動議《香港避風港法案》，法案列明假如有香港人因和平表達意見或參與政治活動而遭受迫害，或有充份理由擔心可能遭受迫害，國務院便可以人道理由把他們及其直系親屬列作難民，並列出多個例子，包括曾組織示威的人士、示威期間的急救員、示威期間受傷的記者、示威者的法律支援人士，以及被控告、被拘留或被定罪的示威者等。

除了《香港避風港法案》外，去年底眾議院亦通過《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act，HR 8428），但由於共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）提出反對，法案在參議院闖關失敗。推動國會通過法案的香港民主委員會（HKDC）行政總監朱牧民（Samuel Chu）表明，即使國會會期完結期法案仍未獲得通過，下屆會期也會捲土重來。

拜登政府考慮制裁北韓

布林肯亦提及北韓和俄羅斯問題，他說拜登政府會考慮向北韓實施最新制裁、以及向俄羅斯施以其他可行措施，但他未有具體指出針對俄羅斯的制裁。

布林肯對俄羅斯當局暴力鎮壓示威者、在全國拘捕數以千人感到不安，要求釋放反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。

俄羅斯外交部在Twitter發文指美國是示威的幕後黑手，形容是干預了俄羅斯事務。布林肯說：「俄羅斯若相信這與我們有關，就犯下大錯了。這是關於他們的事、關於政府，這是俄羅斯民眾對於貪腐敗，專制獨裁的無奈，我認為他們要向內看，不是向外看。」

全國廣播公司／《蘋果》資料室

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