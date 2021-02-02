（北美通訊）兩名紐約香港學生創作的遊戲《集體後遺症》，目前正進行眾籌。在紐約普拉特藝術學院（Pratt Institute）就讀的香港學生Phoebe向《蘋果》投訴指，該遊戲的設計元素，與她在香港時創作的大學畢業作品非常相似，懷疑對方抄襲，「希望他們更改和我相撞的地方，包括『頭套加公屋』設計，因為這正正是我畢業作品裏主要的元素。」

紐約特約記者：魯亦明

Phoebe表示，今年初偶然發現《集體後遺症》的宣傳，先被其香港本土元素吸引的她，細看之下發現，遊戲圖像設計，跟她三年前在香港城市大學展覽過的畢業作品動畫《Paint It》有不少相似地方，如主角住在沒有人的公屋、戴上同款頭套、尋找記憶等，「我看見他們有一個輪椅、一個神秘女人的角色，再加上他們看過我的作品，令我對這件事非常疑惑，沒有可能這麼相似。」

Phoebe找到遊戲創作者Manday及Jerry後，發現三人同時在普拉特藝術學院就讀，而且曾經分享自己的畢業作品動畫給對方。為了撇除疑惑，Phoebe主動聯絡對方，在傾談中，對方回覆對見面和她的作品沒有大印象，創作時也沒有特意回想看過的動畫，「他們提議給我一個顧問名銜在遊戲裏。這時候我更覺得，我們還未總結到是否有參考我的作品時，便提供這顧問角色，但在創作作前，卻沒有找我當顧問，到底（他們）有甚麼目的？所以沒有即時答應。」

後來，Phoebe要求對方更改相似的元素，但遭拒絕，「（對方）指責我在社交媒體上，指控他們抄襲，還說之後的事，均會有法律的考量。」同樣作為創作者，Phoebe認為如果想避嫌，對方只要稍微更改設定就可以解決事件，因此她決定公開對比圖，讓外界給予更客觀意見。

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