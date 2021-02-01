根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.03億，全球死亡人數超過223萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,627萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過44萬。印度確診人數超過1,075萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過922萬，死亡人數超過22.5萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●加拿大周一通報首宗南非變種毒株病例。

安大略省首席衞生官威廉斯醫生（Dr. David Williams）表示，個案在皮爾區（Peel Region）出現，患者無外遊紀錄，也沒有接觸過外遊者。

變種毒株去年10月首次在南非發現，現已蔓延到至少30國，包括美國。

另外，立陶宛衞生部周一證實出現首宗英國變種毒株病例，患者是首都維爾紐斯（Vilnius）一名女子。

●英國政府周一公佈的數字顯示，單日新增406人染疫死亡，較前一日少181人，亦是去年12月28日以來最少；單日新增18,607人確診，是去年12月15日以來最少。不過，周一通報的疫情數字，通常較其他日子低。

英國至今近930萬人接種首劑疫苗。

●意大利16大區周一放寬防疫限制，容許更大出行自由，酒吧、食肆、博物館可在日間重開。

首都羅馬所在的拉齊奧大區（Lazio），古羅馬鬥獸場（Colosseum）、萬神殿（Pantheon）、羅馬博爾蓋塞美術館（Borghese Gallery）重開。梵蒂岡博物館、西斯汀教堂（Sistine Chapel），關閉88天後再次歡迎遊客。

意大利第二波疫情去年11月中開始加劇，政府聖誕節前下令全國封鎖禁令。西西里、撒丁島（Sardinia）、普利亞（Puglia）、翁布里亞（Umbria）、南提洛爾（South Tyrol）仍在較高的「橙色」疫情警戒級別，酒吧食肆只可提供外賣或速遞，公眾如非工作需要或迫切理由，不能離開所住城鎮、博物館須繼續關門。

●美國疾控中心總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周一表示，至今在美國偵測出三種惹人關注的變種武肺病毒株，共導致幾十宗病例，其中英國變種毒株病例佔最多、3宗是南非變種毒株個案、1宗是巴西變種毒株。

瓦倫斯基說，近幾周新增確診個案和住院人數都下降，呼籲公眾盡快接種疫苗，戴口罩之類的基本防疫措施仍要做足。

路透社／美聯社／新華社

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