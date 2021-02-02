荷蘭首都阿姆斯特丹作為旅遊熱點，在全球爆發武漢肺炎前，每年吸引約2千萬遊客到訪。包括到訪紅燈區和當地的大麻店，但當局擬大幅改造這個以夜生活聞名的城市。市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）建議將紅燈區搬離市中心，以減少罪案和改善觀光質素，計劃已獲多個政黨支持。

霍爾斯瑪上周四於網上議會會議中，提出將市內最大的紅燈區德瓦倫（De Wallen）等搬離市中心的計劃，霍爾斯瑪表示希望改善觀光質素，目標是「增強文化多元性和本土認同，同時締造更適宜的公共空間和綠化空間」。

至於本來的紅燈區，將集中安置於一處「色情中心」，但具體地點仍待決定。霍爾斯瑪認為此舉可以保障性工作者的權利，減少人口販賣和以及市中心的罪案發生。

建議獲得多黨支持，除了一直呼籲移走紅燈區的基督教民主黨及基督教聯盟，首相呂特（Mark Rutte）所屬的自由民主人民黨 (VVD)、工黨和綠黨亦表示支持。荷蘭工黨議員布特坎（Dennis Boutkan）在會議上形容，此舉是「重啟」旅遊經濟。

當局在去年4月，已立法禁止觀光團參觀紅燈區，以免過量的觀光客和騷擾色情場所櫥窗女郎的行為。有代表紅燈區性工作者的團體表示，曾訪問170名紅燈區內的性工作者，9成人希望留在原地工作。他們表示擔心一旦搬離，會影響生意，「客人不會知道到哪裹找性工作者」。

此外，市長亦提議禁止遊客購買大麻，但執政聯盟對此深表質疑，擔心此舉反而助長毒品市場，以及令年青人從不法渠道交易毒品。阿姆斯特丹市官方調查統計部門去年進行調查，有11%受訪遊客表示，如果當局落實禁止遊客購買大麻，他們不會再次到訪。

英國《衞報》/《每日郵報》／荷蘭新聞網dutchnews

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