一對父子比較在30年前及現在於冰島拍到的照片，發現歐洲最大冰川、瓦特納冰川（Vatnajokull）的分支斯卡夫塔山冰川（Skaftafellsjokull）正大規模消失，再次提醒大家全球暖化的嚴重性。

攝影師巴克斯特（Colin Baxter）在1989年一次家庭旅行時到過冰川，拍下照片，他的兒子基蘭（Kieran Baxter）在約30年後重遊舊地，發現冰川面積明顯縮小，估計已縮減約400平方公里。

基蘭是蘇格蘭鄧迪大學（University of Dundee）講師，他表示小時候已經常來到冰川觀察，「見到冰川在過去幾十年有如此大的轉變，令我感到很震撼……在表面上，大家未必看得到氣候危機的程度，但在這裏我們可以清楚知道實情有多嚴重，而且是對全球都有影響」。

英國廣播公司/《蘋果》資料室

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