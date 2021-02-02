美國拜登政府正在考慮撤銷前總統特朗普接觸情報的權限。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一證實，拜登的國安團隊正在檢討前總統特朗普接觸情報機密的權根。

普薩基被問到會否延長特朗普接觸機密這項特權時，她答：「問得好。顯然在檢討中。」同一記者指出，有民主黨人擔心特朗普會「濫用」那些資訊，甚或利用機密「自肥」。

前總統獲提供情報簡報並有接觸機密權利，是美國政壇慣例，但自從上月6日發生特朗普支持者佔領國會事件後，有民主黨人認為不應給予特朗普接觸國家機密的權限。

民主黨籍眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）上月接受電視台訪問時表明，「無論如何這位總統不應獲得情報簡報，現在不可，將來也不可。」

另外，美國民主黨籍眾議員施派爾（Jackie Speier）上周五去信拜登，促請他發出行政命令，將白人至上主義及暴力極端主義列為國安威脅。

身兼軍事委員會屬下軍隊人事小組委員會主席的施派爾，同時對政府及國防部未有有效審查軍人背景表示關注，要求聯邦政府機構上社交網站，調查新兵及安全權限申請人是否有極端主義聯繫。

美國《紐約郵報》／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！