印度新德里日前爆發農民示威，要求政府撤回3條影響他們生計的農業改革法例，當地多名記者因為報道示威，被控散播煽動性言論。

報道指至少5個邦的民眾提出訴訟，被控的包括《今日印度》主播薩德賽（Rajdeep Sardesai）、雜誌《Caravan》總編輯何塞（Vinod Jose）。他們被指在Twitter發佈不實內容、煽動農民1月26日在新德里紅堡（Red Fort）的暴力行為，並報道警方殺死一名示威者。

農民近兩個月以來在首都邊緣紮營，抗議當局的農業改革，示威在上周二演變成衝突，示威人士駕駛拖拉機衝破警方防線，農民領袖指現場有超過1萬部拖拉機參與。防暴警察發射催淚彈及水炮驅趕拖拉機，示威者又在德里紅堡展示農業工會和宗教旗幟，衝突中1名示威者被殺、數百人受傷。

當時有目擊者向路透社指出，該名示威者因為拖拉機翻側而被壓死，但也有說法指他是被槍殺，警方則否認槍殺示威者。何塞在聲明指，當時其記者團隊在現場接獲目擊者及死者親戚的消息，指死者被槍擊，「這是對自由及獨立報道的打擊……政府只希望報道官方版本」。薩德賽的律師暫未有回應。

當地數個傳媒組織譴責警方打壓傳媒，「Press Club of India」主席薩海（Anand Sahay）表示訴訟大多在印度人民黨控制的邦提出，這並不是巧合。組織稱「較早期報道」指示威者被槍殺，但後來發現似乎是拖拉機翻側壓死，「在一宗發生中的事件，消息會有變化」。

維權人士認為在總理莫迪治下，印度的新聞自由收窄，發生記者被襲擊及恐嚇等事件，當局就否認打壓傳媒。國際組織無國界記者（Reporters Without Borders）去年發佈的新聞自由指數中，印度下跌兩名至142位。

路透社

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