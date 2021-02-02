科技鬼才馬斯克（Elon Musk）公司SpaceX，去年創下私人企業完成載人航天任務的先河。SpaceX周一宣布一項全新載人航天任務，當中所有太空人都是平民。美國科技企業家兼飛機師以撒曼（Jared Isaacman）將指揮這項4人飛行任務，而其中一位太空人將以抽籤形式決定。

負責指揮是次名為「Inspiration4」任務的以撒曼現年38歲，本身是美國上市公司、支付服務商Shift4 Payments創辦人兼行政總裁，他同時出資贊助這項任務，亦會推動捐款計劃，目標為聖裘德兒童研究醫院籌得2億美元（約15.6億港元），其中1億美元（約7.8億港元）由他出資。

以撒曼向聖裘德兒童研究醫院贊助兩個太空人名額，分別是一名職員，另一個則向公眾開放，由醫院捐款者抽出。最後一個太空人席位由使用Shift4 Payments電子支付平台的企業家競逐，參加者需要提供影片顯示其生意如何使用該電子支付平台，最後由獨立評審團選出獲勝者。

以撒曼發聲明形容這項任務是實現終身夢想，向着任何人都可以探索恆星邁進一步，「我真的相信希望我們在50或100年後，可以見到人們跳上火箭，一家人在月球上穿着太空衣與孩子彈來彈去」。他又表示「我想利用這歷史性時刻，藉着幫助在地球上面對患癌兒童以激勵人性。」

最快今年第四季啟程

SpaceX透過網站發聲明稱，機組人員將接受SpaceX的培訓。任務計劃不早於今年第四季度進行，使用SpaceX「獵鷹9號」火箭及飛龍號太空船，從美國太空總署佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射升空。

SpaceX表示這將是「多日旅程」，「沿着預設飛行路徑每90分鐘繞地球運行一次，SpaceX將小心監控每一個步驟，預計飛龍號將降落在佛羅里達州海岸附近水域。

以撒曼未有透露這次太空之旅的開支，但他指這次開支將會大幅低過預期捐給聖裘德兒童研究醫院的善款。他表示自己決定與SpaceX簽約，因為公司目前是商業太空旅遊的領先企業，至今已完成兩次載人航天任務。相反波音未曾為美國太空總署（NASA）完成載人太空任務，而英國商人布蘭森（Richard Branson）的維珍太空及亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）旗下的太空公司藍色起源（Blue Origin），預料今年開始商業載人飛行，但太空船僅飛至太空邊緣。

美國廣播公司／美聯社

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