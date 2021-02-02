美檢方不建議起訴國會槍殺女空軍警員

美國1月6日發生佔領國會事件，大批示威者當日衝進國會大樓，一名已退役女空軍老兵巴比特（Ashli Babbitt）在混亂中被警員開槍射中頸部，不久後死於血泊。美國傳媒引述消息人士指，調查人員不建議起訴槍殺巴比特的警員，司法部官員或會在未來數天作最後決定。

35歲女死者巴比特曾經在空軍服役14年，退役後居於聖迭戈。現場片段拍到，特朗普支持者當日闖入國會後砸碎窗戶，巴比特試圖爬窗穿過路障入內，有人大聲提醒「他有槍」，但警告已經來得太遲，巴比特隨即中槍。當局事後確認巴比特當時並未持有槍械，至今不曾公佈開槍警員身份。

伊朗將釋放被扣押一個月的南韓運油船船員

南韓外交部周二表示，伊朗決定釋放一個月前被扣押的南韓運油船船員，只留必需的維修人員。伊朗國家電視台周二亦表示，上個月伊朗部隊在波斯灣扣押的一艘南韓油輪，船上的水手可出於人道主義理由自由離開該國。

南韓外交部正在與船東商議留船人選，外交部計劃在決定留守人員後，將其餘南韓船員帶回德黑蘭，協調回國步驟，並同其他國籍船員溝通，如詢問是否願意回國。

1月4日，由沙特阿拉伯啟程駛往阿聯酋的韓籍運油船「韓國化學」號在波斯灣被伊朗伊斯蘭革命衞隊扣留。船上載有5名南韓籍船員等20人。伊朗以海洋污染為由扣押南韓油輪，但分析認為，因為美國制裁關係，伊朗出口石油的70億美元貨款被凍結在南韓兩間銀行，伊方可能是藉扣押船隻表達不滿。南韓政府1月10日向伊朗派遣代表團，同伊朗交涉船員釋放問題。

周澤榮控告澳洲傳媒誹謗案 勝訴兼獲賠償

澳洲籍華裔商人周澤榮遭澳洲廣播公司（ABC）節目指稱是中國共產黨黨員，周澤榮控告ABC誹謗。法庭周一裁定周澤榮勝訴，ABC要賠償59萬澳元（約348萬港元）。

案情指，周澤榮就澳洲廣播公司節目《四角方圓》（Four Corners）2017年的聯合調查報道提出六項誹謗指控。涉事節目指稱，周澤榮是中共黨員，為了中共利益而「背叛自己國家」，並且透過龐大的捐款來影響澳洲政客。

聯邦法院法官雷爾斯（Steven Rares）周二判周澤榮勝訴，獲賠償59萬元。澳洲廣播公司要支付費用，同時要在網上平台，刪除該報道的部分內容。周澤榮的律師奧布萊恩（Mark O’Brien）在聲明中歡迎裁決，形容周澤榮遭到無故攻擊，很高興在法庭裁定後能夠恢復聲譽。

北韓增編導彈旅強化特戰軍

南韓國防部周二發佈《2020國防白皮書》，提到北韓軍方近兩年的具體變化，其間北韓把導彈旅由9個增至13個，步兵師則增至6個，並加強特殊作戰軍的訓練。

白皮書又指，北韓擁有足以製造核武的50公斤鈽，並有相當規模的高濃縮鈾，形容其小型核武器技術已經達到相當高水平。此外，北韓特種作戰部隊最近以青瓦台等南韓重點設施模型為目標，加強射擊訓練，並更新相關裝備。

美國有線新聞網絡／澳洲廣播公司／韓聯社

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