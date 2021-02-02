（北美通訊）紐約市雀兒喜區（Chelsea）上周六（30日）揭發一對年邁母子伏屍豪宅事件，警方相信95歲母親是死於自然，其64歲兒子則用空氣清新噴劑，掩蓋屍體臭味，伴屍約五日之後亦離世，相信死因無可疑，但未有交代詳情。

上周六一名女子報案，稱與居於曼克頓西23街夾10大道豪宅「The Tate」的家人失聯多日，警方派員到上址調查，在一個單位內發現兩具屍體，死者分別為64歲男演員韋特爾（Willliam Wedell）及其95歲母親艾格妮絲（Agnes Wedell）。警方表示韋特爾死時全身赤裸，身邊有多瓶退燒止痛藥泰諾（Tylenol）的空瓶，單位內亦有多瓶Febreze空氣清新噴劑。

經調查後，警方相信兩人死因無可疑，但未有交待兩人死因是否與武漢肺炎有關。警方透露艾格妮絲死離世最少五日，相信韋特爾一直使用空氣清新噴劑，掩蓋母親屍體腐爛的臭味。警方亦指韋特爾生前有瘀酒問題，曾多次接報上門調查。

韋特爾的61歲妹妹茱莉安娜（Juliana Wedell）接受傳媒訪問時表示，哥哥於80年代由芝加哥前往紐約市，一邊做侍應，一邊追逐演員夢，曾在活地亞倫（Woody Allen）1989年執導電影《歡情太暫》（Crimes and Misdemeanors）及尼古拉斯基治（Nicholas Cage）1994年主演電影《傾城佳話》（It Could Happen To You）中擔當小角色。

茱莉安娜表示哥哥是美國演員工會（Screen Actors Guild）的會員，他對此感到非常自豪，指紐約市有極多人夢想做演員，但並非人人可以夢想成真。他們的母親則在20多年前搬到紐約市，一直與哥哥同住。

茱莉安娜表示，在聖誕、新年前，哥哥指母親的健康情況大不如前，不能吃亦不能睡。到上星期，他們的妹妹姬絲汀（Christine Wedell）連日未能聯絡兄長與母親，於是報警並揭發事件。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！