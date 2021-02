(北美通訊)紐約市雀兒喜區(Chelsea)上周六(30日)揭發一對年邁母子伏屍豪宅事件,警方相信95歲母親是死於自然,其64歲兒子則用空氣清新噴劑,掩蓋屍體臭味,伴屍約五日之後亦離世,相信死因無可疑,但未有交代詳情。

上周六一名女子報案,稱與居於曼克頓西23街夾10大道豪宅「The Tate」的家人失聯多日,警方派員到上址調查,在一個單位內發現兩具屍體,死者分別為64歲男演員韋特爾(Willliam Wedell)及其95歲母親艾格妮絲(Agnes Wedell)。警方表示韋特爾死時全身赤裸,身邊有多瓶退燒止痛藥泰諾(Tylenol)的空瓶,單位內亦有多瓶Febreze空氣清新噴劑。

經調查後,警方相信兩人死因無可疑,但未有交待兩人死因是否與武漢肺炎有關。警方透露艾格妮絲死離世最少五日,相信韋特爾一直使用空氣清新噴劑,掩蓋母親屍體腐爛的臭味。警方亦指韋特爾生前有瘀酒問題,曾多次接報上門調查。

韋特爾的61歲妹妹茱莉安娜(Juliana Wedell)接受傳媒訪問時表示,哥哥於80年代由芝加哥前往紐約市,一邊做侍應,一邊追逐演員夢,曾在活地亞倫(Woody Allen)1989年執導電影《歡情太暫》(Crimes and Misdemeanors)及尼古拉斯基治(Nicholas Cage)1994年主演電影《傾城佳話》(It Could Happen To You)中擔當小角色。

茱莉安娜表示哥哥是美國演員工會(Screen Actors Guild)的會員,他對此感到非常自豪,指紐約市有極多人夢想做演員,但並非人人可以夢想成真。他們的母親則在20多年前搬到紐約市,一直與哥哥同住。

茱莉安娜表示,在聖誕、新年前,哥哥指母親的健康情況大不如前,不能吃亦不能睡。到上星期,他們的妹妹姬絲汀(Christine Wedell)連日未能聯絡兄長與母親,於是報警並揭發事件。

