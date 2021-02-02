美國東北部周一受暴風雪侵襲，包括紐約市在內的地區受影響，多個疫苗中心、學校被迫關閉，交通癱瘓。

受「東北風暴」（Nor’easter）影響，紐約等地周日晚開始下雪。美國國家氣象局預計紐約降雪周一下午最大，並伴隨最高時速80公里的陣風，市內不同地區降雪量預計會達到30至45厘米。

截至美東時間周一下午，紐約市降雪量達43厘米，其中曼哈頓中央公園降雪量達33厘米，新澤西部更達48厘米。雪暴周一晚將橫過紐約都會區，但氣象專家預測，紐約周二整日將會細雪綿綿。

氣象部門預測，東北部新英格蘭地區降雪量將達31至61厘米。在賓夕凡尼亞州，至少三人疑死於與暴風雪有關的事故，包括一名67歲患阿茲海默症女子。她周一早上盪出街後疑因低溫症死於街頭。

紐約市周一傍晚出現零星停電事故，受影響的包括紐約市3,200戶、新澤西州4,000戶、康州1,200戶。暴風雪亦導致數百班機和列車取消。

紐約州長科莫宣佈紐約市及另外44縣進入緊急狀態，警告未來數小時會有多條路封閉。

受暴風雪影響，東北部多個疫苗接種中心被迫關閉。康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）表示，1萬劑疫苗被迫押後接種，每周疫苗補給亦受阻。他呼籲疫苗接種中心重開後延長服務時間，冀在本周內服務所有改期接種的市民。

波士頓一個疫苗中心原定周一開始為75歲或以上公眾接種第二劑疫苗，但中心亦因暴風雪而要關閉。

路透社／美聯社

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