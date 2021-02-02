緬甸軍方發動政變奪權，國務資政昂山素姬、總統溫敏及黨內多名高層被軍方拘捕，指稱多名民選領袖涉及大選舞弊行為。軍方控制了緬甸多地的政府和議會，包括首都內比都的國會，400多名議員至今仍被軍方扣留。有議員表示，他們在國會內仍可互相交流、用電話與外通訊，但就不准離開國會建築物。

聯合國安全理事會周就緬甸局勢召開緊急閉門會議，討論一項草案，要求軍事政變後恢復民權。會議在紐約時間上午10時（香港時間周二晚上11時）展開，預計將持續兩個小時。

在政變後一天，路透社記者周二在最大地城市仰光，見到民眾發起抗議，市內周圍響起汽車喇叭聲，以及民眾敲打鍋盤聲以示不滿。較早前緬甸其中一個大型維權組織「仰光青年網絡」（Yangon Youth Network）周二宣佈會展開公民抗命運動，回應軍方發動政變，又指在曼德勒（Mandalay）一間醫院，已經有醫生發起類似行動。

在民眾發起不合作運動後，軍方於周二警告，不要在傳媒、社交媒體上公開可能會引發騷亂並導致不穩定的謠言，促請公眾遵守法律。

路透社引述仰光國際機場經理報道，仰光國際機場接到命令要關閉至最遲5月。《緬甸時報》則指，當局已取消所有航班升降，直至5月31日晚上11時59分為止。但緬甸航空在社交網宣佈，國內及國外航班終於4日恢復。

報道引述一名不具名的國會議員表示，國會內約400名議員可以跟彼此說話、用電話與外界通訊，但就不准離開國會建築物，建築物內外均有警員及軍人看守。該議員又指，他與其他議員都徹夜難眠、擔心隨時被帶走，但整體情況還可以，「我們必須保持清醒、保持警惕」。

新一屆國會會期原本在周一展開，軍方指稱，現政府未有處理大選舞弊，所以有需要控制國會。軍方又引述憲法指，有權在國家處理緊急狀態時接管，但昂山素姬領導的全國民主聯盟發言人則直指是政變。

仰光市面較往日平靜 保安未見加強

緬甸最大城市仰光周二市面氣氛暫時較往日平靜，商業區多間銀行因昨天網絡不穩定而決定提早關門後，周二已經重開，而的士及巴士仍有行駛提供服務，市面保安未見明顯加強的迹象。

美國總統拜登周一發表聲明，譴責緬甸軍方發動政變，指之是對緬甸民主進程和法治的直接攻擊，威脅對緬甸重新實施制裁。拜登說，雖然美國因應緬甸的民主過渡而撤銷制裁，但亦會毫不猶豫恢復制裁。他說：「既然那些進展開倒車，美國有必要立即檢討我們的制裁法例與權力，繼而採取適當措施……哪裏民主受攻擊，美國都會捍衞。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）強烈譴責軍方拘捕昂山素姬及文人政府官員，促請軍方尊重緬甸人民選擇。路透社引述外交官員表示，聯合國安理會打算周二討論緬甸局勢。

美聯社／《蘋果》資料室

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