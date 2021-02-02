美國總統拜登周一發表聲明，譴責緬甸軍方發動政變，還威脅要重新實施制裁。外界普遍認為，今次緬甸政變是拜登上台後首個面對的國際危機，正好是考驗新政府，如何貫徹拜登一向強調的人權為首和多邊合作的外交方針。倘若拜登真的要制裁緬甸，他又有何具體選項。

拜登在聲明揚言必須「捍衞民主」，批評緬甸在民主進程「開倒車」，因此美國有必須檢討有關制裁的法例及權力，然後採取適當行動。在前總統奧巴馬任內，華府推動緬甸邁向民主，讓昂山素姬不再被禁止參選，成功令緬甸變天走向文人政府；到特朗普任內，緬甸軍方大肆屠殺羅興亞人及令逾70萬人流離失所，華府遂制裁緬甸軍方4名指揮官。如今則到拜登政府受考驗。

制裁國家料惹美商反對

前美國財政部高級制裁顧問庫西克（Peter Kucik）認為，拜登可立即簽署行政命令，宣佈緬甸處於緊急狀態，以此為基礎推展全新的制裁計劃。他認為，此舉最重要是可以表明「他們（華府）如何看待政變及想看到甚麼」，藉此向緬甸軍方施壓。

不過，這方法料將引起正在當地投資的美國企業反對，因為該行政命令將不再視緬甸為開放市場，經濟利益勢必大幅減少。一些投資者認為，拜登應該針對性制裁發動政變的人士及軍政府高層，並可表明華府認為緬甸新政權是非法的立場。

拜登可根據《馬格尼茨基法案》施加進一步的制裁，凍結目標人物持有的任何美國資產，禁止美國人跟他們有生意來往。不過亦有一些聲音指出，這些緬甸將軍本身甚少擁有海外資產，未必起到效用。

倡針對軍方背景企業制裁

人權觀察組織（Human Rights Watch）則呼籲拜登對準由軍方經營的企業，緬甸經濟控股（MEHL）和緬甸經濟集團（MEC）就是兩大軍方企業，其業務遍及銀行、玉石、銅、電信和服裝等，是軍隊最主要的資產。

2008年美國曾推出《禁止緬甸玉石法案》（JADE Act），禁止美國由緬甸進口硬玉及紅寶石，即使這些玉石曾經送到其他國家進行加工，美國也禁止從這些加工國家進口。但該法案已經於2016年中止。

拜登及國務卿布林肯（Antony Blinken）目前動作僅限於譴責軍隊奪權，未將之稱為「政變」（coup）。根據美國法律，如果把事件界定為軍事政變，美國可以中斷對該國的財政援助，而美國在2020年對緬甸的援助總額為6.065億美元（約43.7億港元），包括一些改善衞生計劃及救災資金。

路透社

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