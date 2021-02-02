俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）上月回國後被捕，事件引發全國多個城市爆發示威，更招致西方國家的批評。俄羅斯法院周二對他展開審訊，外界料納瓦爾尼將判囚3年半。

納瓦爾尼在庭上表示，針對他的法律訴訟，目的是阻嚇普京的反對者，「此過程最主要的，是要恐嚇大批人士……他們將一人監禁以阻嚇數以百萬人」。

警方在法院外打壓示威，拘捕聚集的群眾，獨立監督團體OVD-Info指出，警方周二在莫斯科法院附近逮捕311人。

俄羅斯批外國干預內政

大批外國外交官座駕停泊在法院外，俄羅斯外交部回應指，外國外交官旁聽納瓦爾尼聆訊，已經屬干預俄羅斯內政，指他們一定不可以以任何方式向法院施壓。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）本周四至六即將訪問俄羅斯，克里姆林宮周二警告，歐盟不要將雙邊關係與納瓦爾尼案掛鉤，希望納瓦爾尼的「胡言亂語」不會影響俄羅斯與歐盟關係。

俄羅斯聯邦監獄管理局指納瓦爾尼違反假釋規定，要求法院將他的緩刑以入獄3年半取代。檢方周一表示，會要求法院批准監獄當局的要求。納瓦爾尼指他去年底仍因中毒而在德國休養，故無法返回俄羅斯。

1月回國後即被扣留

納瓦爾尼上月17日甫降落莫斯科一個機場就被扣留，由機場押送到附近警局。俄羅斯當局無視法律程序，在警局舉行臨時聆訊，以延長其拘留時間。他其後被帶到警局出席臨時聆訊，法院上月下令將納瓦爾尼關押30天。

法院周一向反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya），判處罰款2萬盧布（約2,000港元），指其參與未經批准的示威。另據法院表示，調查人員周一要求把納瓦爾尼的發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）軟禁在家，直至3月23日。

當局周一推出新法打擊示威，要求社交網絡營運商找出及封鎖涉及未經授權示威的網上邀請內容。根據法例，涉及恐怖主義、國家機密、教授製作藥物、兒童色情、鼓吹自殺、不尊重俄羅斯憲法的內容都應被封鎖。俄羅斯當局近日已向社交網埋手，先後向Facebook、Twitter、YouTube等處以罰款。

路透社／《蘋果》資料室

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