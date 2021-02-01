美國總統拜登周一發表聲明，譴責緬甸軍方發動政變，指之是對緬甸民主進程和法治的直接攻擊，威脅對緬甸重新實施制裁。

緬甸軍方周一拘捕民選文人政府國務資政昂山素姬、總統溫敏等，國防軍宣佈國家進入緊急狀態一年，其間權力移交總司令敏昂萊手中，原副總統、獲軍方支持的敏瑞署任總統。

拜登發表聲明，呼籲國際聯合向緬甸軍方施壓，迫他們放棄通過政變奪取的權力。他在聲明中說：「在民主政體裏，軍隊不應試圖逆民意，擦掉可信選舉的結果。近十年來緬甸人地穩定地嘗試確立選舉、文人統治及和平權力移交。那些進展應受尊重。」拜登說，雖然美國因應緬甸的民主過渡而撤銷制裁，但亦會毫不猶豫恢復制裁。他說：「既然那些進展開倒車，美國有必要立即檢討我們的制裁法例與權力，繼而採取適當措施……哪裏民主受攻擊，美國都會捍衞。」

有消息指政變獲中方撐腰，而緬甸政變發生後拜登率先發聲明，批評緬甸軍方「反對任何企圖扭轉選舉結果或阻礙緬甸民主過渡的舉動」，警告若不及時撥亂反正，美方將向負有責任者採取行動。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一被記者問到拜登首個聲明是否針對中國時，她表示聲明是針對「區內所有國家」。

另外，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，拜登政府向國會匯報「令人深感不安」的緬甸政變，國會準備好與政府合作化解緊張局勢。

一名美國官員向路透社透露，拜登政府已經就制訂政府對政變的回應展開高層內部討論，並計劃諮詢國會。

英傳召緬甸大使抗議

英國首相約翰遜呼籲釋放昂山素姬及其他人，說「人民的選票須受尊重，文人領袖須釋放」。

英國外交部周一傳召緬甸駐倫敦大使，對政變提出抗議。外交部發言人表示，亞洲事務國務大臣亞當斯（Nigel Adams）譴責軍事政變及非法監禁昂山素姬等文人，表明緬甸人的民主願望必須受尊重，國會應該和平重開，英國將與志同道合的夥伴尋求以外交手段確保緬甸和平回歸民主。

諾貝爾委員會促放人

挪威諾貝爾委員會對緬甸政變及昂山素姬等人被捕表示驚駭不已，呼籲立即放人。

昂山素姬1991年獲頒諾貝爾和平獎。

美聯社／路透社／法新社

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