緬甸2015年出現近半世紀以來首個文人政府，吸引不少外國投資者特別是日企進駐。然而軍方發動政變，政局再趨不穩，多間外企正評估形勢及對業務影響，再考慮是否有需要撤資。而仰光商業區多間銀行因昨天網絡不穩定決定提早關門後，周二已重開，市面氣氛暫時大致平靜。

路透社形容緬甸是外界備受注視的新領域市場（frontier market），意思是其開發程度比新興市場低，風險亦相對較高，但具有一定投資潛力。昂山素姬領導的全國民主聯盟在2015年大選取得大勝後，大量日資企業在當地設廠，例如汽車零件製造商電裝（Denso）及麒麟啤酒。

外資憂局勢動盪帶來風險

雖然緬甸少數族裔羅興亞人受到迫害，但仍有不少企業對緬甸市場感興趣，不過今次軍方政變推翻文人政府，還頒佈進入緊急狀態一年，令不少企業的態度轉趨謹慎。

麒麟啤酒在緬甸市場佔有率只有不足5%，卻是該企業少數發展中的市場，但其當地合作夥伴緬甸經濟控股（MEHL）被指是由軍方擁有後，有傳麒麟已持續評估情況。其發言人表示正觀察局勢發展，將於4月底對緬甸業務作決定。

電裝發言人指由於緬甸電話和網絡被截斷，難以聯絡當地員工；原計劃2023年在緬甸開設購物中心的永旺（Aeon）透露，終於聯絡到當地員工，現正觀察情況。

其餘外商亦密切留意情況，新加坡的大華銀行（United Overseas Bank）等已關閉了當地辦公室，挪威電信則表示對於緬甸現況十分擔憂，「部分地區網絡斷線，形勢依舊不明朗」。

路透社/中央社

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