(北美通訊)香港在2019年經歷「反送中」社會運動,掀起的餘波仍然在盪漾。跟很多香港人一樣,海外港人即使無法身在現場,也出現創傷後遺症。兩名在紐約修讀藝術的香港學生,計劃製作以香港為背景的電腦遊戲《集體後遺症》,期望以遊戲作為媒介,感染和連繫不同種族文化。

紐約特約記者:魯亦明

《集體後遺症》是一個2D橫向卷軸遊戲,故事發生在2029年一個虛構的亞洲城市。主人翁某日醒來,發現置身於舊式公寓內。玩家需要透過解謎,與遊戲角色互動,解開自己身世謎團。遊戲中可以看到不少香港地方特色,例如公屋、藥房,還有類似示威期間的磚頭路障。

遊戲創作團隊Zeitgeist Studio,創辦人Mandy和Jerry均為美國普拉特藝術學院(Pratt Institute)藝術碩士生。喜歡玩電子遊戲的Mandy說,2019年香港社運爆發時,她感到十分無力,「自己在美國,但重視的人全部都在香港,好像甚麼都做不到。但正正是我們身處這地方,有些事比較沒有即時效果,但可能更有用。所以想從自己的作品開始,讓更多人知道香港在經歷甚麼」。

遊戲最搶眼地方,是每一角色都戴着「大頭佛」頭套。Mandy表示,「大頭佛」出自廣東話常說「搞出個大頭佛」,「好像你搞了一些抗爭或一些社會運動,歸根究底是製造麻煩,但我們怎樣定義這個麻煩?這正是我們想在遊戲裏面講的事。」

《集體後遺症》英文名叫「Name of the Will」,來自句子「In the name of the will(以意志之名)」。Jerry解釋,創作期間他參考了一些動漫,發現很多動漫會提到捨棄、選擇,這也是香港人正面對的考驗,所以把意念放在英文名字上。

雖然遊戲設計以香港為背景,但Jerry指,他在紐約認識到不同種族的人,也聽到很多故事,「當我分享一些想法給他們時,他們不約而同地反映,自己曾面對過類似的感受。即使遊戲引用了很多香港的元素,但其核心、最後所帶出的主旨,不同國籍的人玩過後,都可從中得到啟發,並對應他們所面對的問題」。

事實上,除了其中一名成員外,整個Zeitgeist Studio團隊內,沒有人擁有遊戲製作經驗。Mandy表示,創作過程遇到最大困難,是要過濾和重新審視自己的情感,「創作中途有一段時間停頓了下來,不確定自己所做的是否正確。好幾天不斷問自己,『我們是否正在挖瘡疤?為甚麼要挖出來?是否恰當?』」,後來,她想通遊戲雖然黑暗,但要面對經歷,人才可以繼續前行,「希望透過遊戲,用溫柔的方式表現『It’s OK to be not OK(不好也沒有關係)』這句說話」。

在容易觸動「港版國安法」的時代,兩人慶幸都得到家人支持、甚至給予意見。Jerry說,只要相信自己所做的事,他的家人都會義無反顧地支持,相對地,他更擔心自己家人和朋友,「我們有這個覺悟,也相信他們有這個覺悟。」

遊戲製作比想像中需要更多資金,如申請牌照、購買版權、音樂合作等,團隊正進行眾籌,目標是籌得1.5萬美元。Mandy說,所得金額只夠支付前期開發成本,希望最終能達到收支平衡。目前,遊戲開發進度約有三成,預計明年二月左右推出測試版本,明年年底推出遊戲。

雖然團隊聲稱遊戲原創,但同樣身處紐約的香港留學生Phoebe,看見《集體後遺症》宣傳後向《蘋果》投訴,懷疑團隊抄襲自己多年前的動畫作品。

同於普拉特藝術學院修讀藝術系的Phoebe表示,校內港人不多,三人經教授介紹後,在2019年互相結識,她曾分享自己的畢業作品動畫《Paint It》給二人;數周前,她在網上看見《集體後遺症》宣傳,發現不少類似情景,如頭套、公屋背景、神秘女性等,便主動聯絡對方,希望他們更改某些設定,但未能達成協議。Mandy和Jerry回應指,一切已交予律師處理,暫時不方便透露太多。

