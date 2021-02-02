（北美通訊）香港在2019年經歷「反送中」社會運動，掀起的餘波仍然在盪漾。跟很多香港人一樣，海外港人即使無法身在現場，也出現創傷後遺症。兩名在紐約修讀藝術的香港學生，計劃製作以香港為背景的電腦遊戲《集體後遺症》，期望以遊戲作為媒介，感染和連繫不同種族文化。

紐約特約記者：魯亦明

《集體後遺症》是一個2D橫向卷軸遊戲，故事發生在2029年一個虛構的亞洲城市。主人翁某日醒來，發現置身於舊式公寓內。玩家需要透過解謎，與遊戲角色互動，解開自己身世謎團。遊戲中可以看到不少香港地方特色，例如公屋、藥房，還有類似示威期間的磚頭路障。

遊戲創作團隊Zeitgeist Studio，創辦人Mandy和Jerry均為美國普拉特藝術學院（Pratt Institute）藝術碩士生。喜歡玩電子遊戲的Mandy說，2019年香港社運爆發時，她感到十分無力，「自己在美國，但重視的人全部都在香港，好像甚麼都做不到。但正正是我們身處這地方，有些事比較沒有即時效果，但可能更有用。所以想從自己的作品開始，讓更多人知道香港在經歷甚麼」。

遊戲最搶眼地方，是每一角色都戴着「大頭佛」頭套。Mandy表示，「大頭佛」出自廣東話常說「搞出個大頭佛」，「好像你搞了一些抗爭或一些社會運動，歸根究底是製造麻煩，但我們怎樣定義這個麻煩？這正是我們想在遊戲裏面講的事。」

《集體後遺症》英文名叫「Name of the Will」，來自句子「In the name of the will（以意志之名）」。Jerry解釋，創作期間他參考了一些動漫，發現很多動漫會提到捨棄、選擇，這也是香港人正面對的考驗，所以把意念放在英文名字上。

雖然遊戲設計以香港為背景，但Jerry指，他在紐約認識到不同種族的人，也聽到很多故事，「當我分享一些想法給他們時，他們不約而同地反映，自己曾面對過類似的感受。即使遊戲引用了很多香港的元素，但其核心、最後所帶出的主旨，不同國籍的人玩過後，都可從中得到啟發，並對應他們所面對的問題」。

事實上，除了其中一名成員外，整個Zeitgeist Studio團隊內，沒有人擁有遊戲製作經驗。Mandy表示，創作過程遇到最大困難，是要過濾和重新審視自己的情感，「創作中途有一段時間停頓了下來，不確定自己所做的是否正確。好幾天不斷問自己，『我們是否正在挖瘡疤？為甚麼要挖出來？是否恰當？』」，後來，她想通遊戲雖然黑暗，但要面對經歷，人才可以繼續前行，「希望透過遊戲，用溫柔的方式表現『It’s OK to be not OK（不好也沒有關係）』這句說話」。

在容易觸動「港版國安法」的時代，兩人慶幸都得到家人支持、甚至給予意見。Jerry說，只要相信自己所做的事，他的家人都會義無反顧地支持，相對地，他更擔心自己家人和朋友，「我們有這個覺悟，也相信他們有這個覺悟。」

遊戲製作比想像中需要更多資金，如申請牌照、購買版權、音樂合作等，團隊正進行眾籌，目標是籌得1.5萬美元。Mandy說，所得金額只夠支付前期開發成本，希望最終能達到收支平衡。目前，遊戲開發進度約有三成，預計明年二月左右推出測試版本，明年年底推出遊戲。

雖然團隊聲稱遊戲原創，但同樣身處紐約的香港留學生Phoebe，看見《集體後遺症》宣傳後向《蘋果》投訴，懷疑團隊抄襲自己多年前的動畫作品。

同於普拉特藝術學院修讀藝術系的Phoebe表示，校內港人不多，三人經教授介紹後，在2019年互相結識，她曾分享自己的畢業作品動畫《Paint It》給二人；數周前，她在網上看見《集體後遺症》宣傳，發現不少類似情景，如頭套、公屋背景、神秘女性等，便主動聯絡對方，希望他們更改某些設定，但未能達成協議。Mandy和Jerry回應指，一切已交予律師處理，暫時不方便透露太多。

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