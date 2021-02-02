緬甸軍方發動政變，並拘捕總統溫敏及國務資政昂山素姬等人，引起西方國家關注。不過，相比以往關注昂山素姬狀況，西方在應對今次緬甸政變時，焦點明顯已經不再放在昂山素姬個人身上，而是聚焦於敦促恢復緬甸民主。有外交官和議員透露，西方不滿昂山素姬執政其間處理羅興亞人問題的手法，認為她已非昔日的「民主領袖」。

一直以來，昂山素姬被國際社會視為爭取緬甸民主的代表人物，備受西方熱切關注，她更在1991年更獲頒諾貝爾和平獎，又在2012年到白宮會見時任美國總統奧巴馬。但掌政其間，昂山素姬被質疑縱容軍方種族清洗少數民族羅興亞人的指控。聯合國調查人員指，事件導致數以萬計羅興亞人被殺，超過73萬人逃亡到孟加拉。昂山素姬於2019年出席海牙國際法院聽證會，卻為軍方暴行辯護，宣稱軍方行為是「反恐行動」，惹來國際社會嘩然。網上一度有逾30萬人聯署，要求褫奪其諾貝爾和平獎，反映她在國際社會上的「民主女神」光環已經大大減退。

歐洲多國聲明譴責均避提昂山素姬之名

西方領袖周一紛紛譴責緬甸軍方的奪權行動，並且要求放人。但歐洲多個政府的聲明都選擇不提起昂山素姬的名字，例如荷蘭外交部長布洛克（Stef Blok）在Twitter發文，僅要求「立即釋放所有民選政治人物及公民社會代表」。

2013年曾晤昂山素姬的前歐洲議會議員豪塔拉（Heidi Hautala）表示，昂山素姬的所屬政黨「全國民主聯盟」去年11月選舉大勝，選舉當時被視為國內認同她在民主管治的變相公投，結果意味著她對於緬甸民主回歸至關重要。但豪塔拉亦指出﹕「我們不會忘記她在國際法院對羅興亞人一事上說了甚麼。她在種族清洗一事上非常支持軍方，毀掉了她在國際上的人權捍衞者聲譽。」

前外交官﹕為屠殺羅興亞人辯護毀聲譽

退休荷蘭外交官艾瑟姆（Laetitia van den Assum）曾被派駐緬甸及泰國擔任大使，在昂山素姬1989年至2010年被軟禁其間，與她接觸達15年之久。但艾瑟姆也承認，羅興亞人被屠殺一事令昂山素姬作為民主象徵「已近乎無可挽救地褪色」。她同時補充，無人希望緬甸淪為軍事政權。

駐雅加達的資深歐盟外交官則表示，昂山素姬的形象有可能因為今次軍方政變而受惠，「回復她作為烈士的地位」。不過，西方如今察覺到，即使她在國內廣受民眾支持，始終無法動搖到軍方權勢。他認為，目前只有美國和英國直接制裁緬甸軍總司令敏昂萊，歐盟本月也可透過懲罰措施以示支持昂山素姬，亦可能停止向緬甸提供發展援助。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！