【新增動新聞】去年英國封城對抗武漢肺炎第一波疫情期間在家中花園毅行，為前線醫護籌得巨款的英國毅行老兵湯姆‧穆爾（Tom Moore）感染武漢肺炎逝世，終年100歲。

穆爾因為呼吸困難，周日入院。穆爾的女兒周二宣佈父親死訊。

白金漢宮表示，英女皇伊利沙伯二世稍後會私下向穆爾家人致以慰問，說他鼓舞了全國以至全球。

首相約翰遜讚揚穆爾鼓舞全國，是世界的希望燈塔。衞生大臣夏國賢在Twitter發文，讚揚穆爾是「偉大英國英雄」。

人稱「湯姆上尉」（Captain Tom）的穆爾，於去年4月第一波疫情襲英期間，在家中花園毅行百圈，打算為英國醫療保健服務（NHS）籌1,000鎊（10,579港元），但最後卻引起全國以至全球注意，善款四方八面而來，遠至美國、日本也有人認捐，最終籌得3,300萬鎊（3.49億港元），贏得國際稱頌。

湯姆上尉後來獲女皇御准「升職」，成為陸軍基礎學院（Army Foundation College）首位名譽上校，去年4月底百歲大壽時賀卡擺滿整個學校體育館，英國皇家空軍更在他百歲大壽當日派戰機飛越他家上空致敬。

英國《太陽報》／美聯社／路透社

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