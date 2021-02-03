《經濟學人》智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）發表2020年度全球民主指數，審視全球167個國家及地區的民主狀況。在各地中，挪威的民主程度高踞全球榜首，台灣以第11位成為東亞排名最高的地區，中國排第151位，北韓則敬陪末席。去年實施港版國安法及押後立法會選舉的香港排名跌至第87位，按年大跌12級，亦失去「有瑕疵民主」地位，排名比孟加拉、泰國、菲律賓等多個亞太區國家都要低。

批港版國安法破壞司法獨立

《經濟學人》形容，香港的民主狀況連續第二年惡化，民主評分在10分的滿分中，只取得5.57分，已由過去8年處於的「有瑕疵民主」類別，跌至僅高於威權政治制度的「混合政權」類別，分數更是2006年有統計以來最低。香港的下跌幅度也是整個亞太地區第二大，僅次於剛發生軍事政變的緬甸。

在各個細項中，香港於公民自由及政治文化兩個項目表現較佳，但「選舉過程與多元」及「政府運作」評分均在10分的滿分中低於4分。《經濟學人》指港府壓制對政治改革的討論，並於7月1日實施港版國安法，限制香港政治自由及破壞司法獨立，而在2020整年中，多名民主運動人士被捕、數以百計示威者被監禁，當局也繼續鎮壓反對者，中國中央政府亦不容納主張香港取得更多自治權的政黨。

中國的評分同樣停留在低位，在全球只排第151位。《經濟學人》指中國在武肺期間封鎖武漢，並隨着疫情散播而擴至其他地點，估計高峯期7.6億人口處於居家令，形容是嚴苛做法（draconian approach），亦反映中國政府對國民的絕對控制。

台灣全球排11 東亞最高

亞太地區民主呈個別發展，儘管香港、緬甸等地民主程度倒退，但台灣去年1月成功舉行大選，在全球民主排名大升20級至第11位，是東亞地區最高，與日本及南韓一同由「有瑕疵民主」進步為完全民主地區，澳洲及新西蘭亦保持完全民主水平。

《經濟學人》形容台灣是全年民主的最大贏家，排名由第31位升至第11位，在「選舉過程與多元」類別更取得滿分10分。《經濟學人》讚揚台灣大選顯示當地民主面對中國威脅時仍能保持韌性，指選舉投票率高企，年輕人亦踴躍參與，形容台灣示範了「積極參與民主是保衞未來的最佳方式」，又指台灣對民主的堅持，或是受香港政治局勢影響。

此外，《經濟學人》亦提到台灣抗疫取得成果，使台灣人對政府有信心，且得以避免大規模居家及禁足措施，台灣人也主動合作，配合隔離、社交距離及疫情追蹤措施，但指台灣在保護資訊及私隱方面仍有進步空間。

防疫措施拖低全球民主評分

其他地區方面，《經濟學人》指全球只有約8.4%人口生活在「完全民主」地區，35.6%人口活在威權政治，全球平均民主分數亦跌至5.37分的最低位，主要是由於多地政府在武漢肺炎疫情下實施防疫措施，限制人民自由，其中歐洲的法國和葡萄牙均失去「完全民主」地位。

經濟學人智庫年度民主指數報告編輯霍伊（Joan Hoey）表示，亞洲應對疫情表現較其他區域好，不但感染及死亡人數較低，經濟影響亦較少，得以保持人民對政府的信心，相反歐洲政府抗疫遲緩，一些衞生系統幾乎崩潰，公眾對政府的信任亦下降，導致歐洲達至「完全民主」的地區減少。

《經濟學人》智庫

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