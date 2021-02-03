（北美通訊）懷疑向美國出口病毒檢測套裝次貨的江蘇蘇博生物醫學科技南京有限公司（簡稱蘇博南京），記者在網上搜尋發現，產品已流入香港市場，在HKTV Mall平台售出超過40份。記者另外發現，香港投資推廣署2019年前往江蘇訪問有關公司，邀請對方進軍香港市場。

駐洛杉磯記者：張紫茵

在HKTV Mall網站上搜尋「Superbio」，便可找到由蘇博南京生產的「新型冠狀病毒抗體快速測試盒」，以168港元出售，網站顯示已售出超過40件。圖片所見，該產品與出口美國的問題檢測套裝相似，但未知是否同一批號。值得留意是，網頁上雖標明產品獲「歐盟認證」，但記者翻查資料顯示，所謂認證只是廠方的「自我聲明」（Declaration of Conformity），申報產品以歐盟標準生產及測試，事實上沒有經過歐盟或第三方驗證。

另外，據公司網頁資料指，2019年投資推廣署曾派員到訪蘇博南京的母公司。當時，助理署長鄧智良參觀實驗室、毒檢、法檢等設備，稱會全力支持該中國公司進軍香港，「期待蘇博股份能為香港科學證據領域帶來重大突破」，但記者未能在投資推廣署網站上找到相關消息。

此外，江蘇省人民政府去年3月發出新聞稿，指由蘇博南京研發的快速檢測試劑盒，已完成歐盟註冊及出口歐洲市場，認為產品可以「為全球新冠肺炎疫情防控貢獻力量」。

涉事公司蘇博南京的母公司蘇博生物醫學，在2016年2月註冊成立，施琦身兼兩間公司董事長。母公司曾於2015年在中國新三板上市，當時申報營業額為3,349萬元人民幣，惟公司已於2018年1月退市。

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