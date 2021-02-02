美國在緬甸軍事政變發生後一天，終於正式認定緬甸軍方發動政變，依法取消對緬甸政府的援助。不過，由於美方對緬甸政府的援助極少，此舉對掌權軍方恐無太大影響。

緬甸軍方周一以選舉舞弊為由，對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，總統溫敏（Win Myint）、國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）等多名執政黨高層遭軍方拘捕。

美國國務院周二表示，經過審慎評估，認定昂山素姬及溫敏是在一場軍事政變中遭罷黜。

總統拜登（Joe Biden）周一揚言考慮恢復制裁緬甸。

根據美國國會研究處（Congressional Research Service），自1986年起，每年的「財政年度國務院、對外行動及相關計劃撥款法」皆規定，美方須切斷對任何合法當選領導人遭軍事政變或軍令罷黜之國家政府的外援。

國務院官員坦承，美國對緬甸政府的外援金額「非常之少，近乎為零」，絕大部份的援助是給予非政府組織。

在緬甸逐漸邁向民主化之際，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）2016年解除對緬甸實施長達20年的經濟制裁。但緬甸軍方後來對羅興亞人的暴行引發國際關注，促使特朗普政府2019年對武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）等四名緬甸軍官實施制裁。

安理會緊急會議後未有聲明 傳中俄「需更多時間」

另外，聯合國安理會周二就緬甸局勢召開緊急會議，成員國未能就會後聲明內容取得一致意見，外交官員表示會繼續磋商。一名外交官表示，中國和俄羅斯要求多些時間。法新社記者看過由英國草擬的文本，當中安理會要求緬甸重回文人統治，緬甸立即釋放被非法扣留者、撤銷為期一年的緊急狀態，各方遵守民主規範。

緬甸在聯合國獲中國撐腰。聲明要獲正式通過，須過中國一關。2017年羅興亞危機期間，中國阻撓安理會就危機緬甸局勢開會或發表聯合聲明。

敏昂萊：緬甸軍方掌權無可避免

緬甸軍方奪權後一天，路透社目擊者表示，在最大城市仰光，四處街頭可聽見民眾按喇叭和敲鍋的聲響以表示抗議軍事政變。

緬甸軍方周二在首都內比都舉行首場政府會議。敏昂萊表示，軍方對去年大選舞弊提出抗議後，如今必須接掌政權，這是無可避免的結果。

法新社／路透社

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