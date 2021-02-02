路透社引述知情人士報道，疑似中國黑客利用美國軟件開發公司SolarWinds網絡管理軟件Orion一個漏洞，去年協助入侵美國政府電腦。

報道指，聯邦調查局（FBI）人員最近發現農業部屬下國家財務中心（National Finance Center）被黑客入侵，恐怕有數以千計政府員工的資料外洩。

暫時未清楚還有多少機構在這次攻擊中遭殃。

消息人士指，黑客所用的電腦基建和入侵工具，與中國政府支持的網絡間諜所用的一樣。

去年12月，Orion被揭遭到大規模黑客攻擊，多達1.8萬SolarWinds公私營客戶遭殃，其中美國商務部、財政部的內部電郵遭黑客監看多月。

兩宗黑客攻擊雖然同時進行，但互不相關。兩組黑客所利用的軟件漏洞以至攻擊形式都不同。

SolarWinds表示，知悉一個客戶被另一組黑客攻擊，是何方所為未有定論，但強調黑客未有進入SolarWinds的內部系統，去年12月已修補Orion漏洞。

前聯邦資訊安全長圖希爾（Gregory Touhill）以賽車「氣流牽引」策略作比喻，指出不同黑客組織先後攻擊同一軟件並不稀奇。

有美國前官員指，黑客入侵NFC後果可大可小，因為NFC負責管理多個政府部門的員工薪酬，包括涉及國安的聯邦調查局、國務院、國土安全部、財政部等，而NFC管有職員的社會保障編號、電話、電郵、銀行資料等。NFC網站提到他們服務逾160部門，為逾60萬聯邦政府職員提供薪酬服務。

路透社

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