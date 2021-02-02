（北美通訊）美國國會眾議院國土安全委員會（Committee on Homeland Security）全體15名共和黨議員，聯署去信國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），警告中國共產黨正企圖侵蝕美國地位，要求沙利文提供清晰明確策略，應付中共威脅。

信件表示，總統拜登提名的部份官員，已就中國問題表態，但沙利文至今沒有提出清晰的計劃，延續美國過去四年維護國土、免受中共威脅的政策，對此表示關注，「我們對中共公然利用私人企業作情報收集和軍事用途、濫用美國人和公司數據，以及在關鍵、新興技術層面操控國際市場，表示極度關注。」

信件指出，美國商務部長候選人雷蒙多（Gina Raimondo）也沒有明確表示，華為未來會否繼續留在美國商務部的實體清單，對此表示憂慮。信件強調，美國有迫切需要，防止中共滲透和剝削美國通訊科技骨幹，包括5G網絡，以免美國未來幾十年的生活方式受影響。

信件續指，國土安全委員會共和黨人期望與沙利文、以至整個聯邦政府，達成「有建設性的夥伴關係」，要求沙利文以行動回應訴求，就未來反制中共的計劃，向他們簡報。

上屆總統特朗普在過去四年以強硬措施，回應中國在貿易、科技、香港及新疆問題。目前，拜登政府已承認中國是美國的威脅，也維持中國在新疆問題上是「種族滅族」的立場，但外界預料他不如上屆政府強硬。

早前，美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在國會提名確認聽證會上表示，特朗普的對華強硬原則正確（right）；候任美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在國會提名確認聽證會上亦表示，未來會就中國提出的專制議題，在聯合國內提出反制。中國外長王毅則呼籲美國回歸理性，重啟雙方對話。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！