太空探索技術公司SpaceX日前宣佈首個商業太空旅遊計劃，「載人飛龍號」（Crew Dragon）將首次開放讓非太空人旅客乘坐進入地球軌道，今次將會有四人上船。行政總裁馬斯克指他今次不會參與。

邀醫護及比賽勝出者同行

37歲的網上付款平台Shift4共同創辦人兼行政總裁伊薩曼（Jared Isaacman）將是首名乘客之一。他更額外購入三個座位，捐贈給美國聖猶大兒童研究醫院的「大使」，包括一名女性和一名照顧癌病兒童的前線醫護人員。第四個名額將會預留給其網上付款平台舉辦的比賽勝出者。參賽者將要在平台上開設網店，並推文發佈影片，講述他們的「創業故事」，評判團將由名人組成。

曾任職飛機師的伊薩曼形容今次太空任務「實現了他畢生的夢想，邁向一個人人都可以探索星空的未來」。他表示希望任務除了標誌「鼓舞人類的歷史時刻，亦可幫助兒童抗癌」。他承諾向該醫院捐贈一億美元（7.8億港元），希望為醫院的研究額外再籌兩億美元（15.6億美元）。所有乘客將會於30日內開始接受訓練，包括部份專業太空人所接受的訓練，如應對微重力和使用太空衣。

早前曾表示有興趣參與太空任務的馬斯克說：「我總有一天會參與，但不是今次。」他指未知今次旅程長短或所飛的軌道，但向伊薩曼說：「你想去哪裏，我們都會帶你去。」

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