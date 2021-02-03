緬甸發生軍事政變奪權，國務資政昂山素姬、總統溫敏及黨內多名高層被軍方拘捕，指稱多名民選領袖涉及大選舞弊行為。《華爾街日報》分析認為，政變令緬甸成為中國與美國之間的角力場、展現中美相互牴觸的外交政策戰略。

文章指出，美國多年來推動緬甸的民主及人權，並期望把緬甸變成盟友，以彰顯民主勝利及對抗中國的影響力；中國則主張發展經濟及戰略利益，視緬甸為進入印度洋的戰略窗口，該國礦物和木材等豐富資源主要出口中國，兩國亦建有中緬油氣管道。

美國前奧巴馬政府任內因應緬甸的民主過渡，解除對緬甸實施長達20年的經濟制裁，2016年時任副總統的拜登與昂山素姬會面，歡迎緬甸取得民主進展，並討論兩國未來合作。

羅興亞人問題令美緬關係陷難題

不過，緬甸軍方2017年再次對羅興亞人展開種族清洗，昂山素姬不單拒絕譴責軍方行為，反而替軍方暴行辯護，令她在國際社會的光環褪色。前特朗普政府2019年因此制裁武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）等四名緬甸軍官。美國前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）形容，羅興亞問題令美國在處理跟緬甸關係時陷入難題。

《華爾街日報》指出，在緬甸逐步向西方開放時，很多人認為該國會成為美國在亞洲的新興市場，前奧巴馬政府期望透過撤銷制裁，會吸引美國企業到當地投資，同時推動民主進程。但西方企業考慮到當地經濟發展緩慢、嚴格監管環境、以及羅興亞危機風險，令美國未能打響如意算盤。緬甸大多數的外來投資均來自中國、日本、印度、南韓等亞洲國家。

美國總統拜登周一發表聲明，譴責緬甸軍方發動政變，指之是對緬甸民主進程和法治的直接攻擊，威脅對緬甸重新實施制裁。美國國務院周二表示，經過審慎評估，正式認定緬甸軍方發動政變，因此取消援助緬甸政府。

中國成緬甸經濟依賴 樂見華府制裁

美國國務院前亞太助理國務卿羅素（Daniel Russel）說：「新拜登政府面對兩難局面，美國額外施加制裁只會對軍隊產生微不足道的影響，很大程度不受美國單方面制裁影響。其次，中國樂於介入及支持緬甸軍方，持續擴大在東南亞的影響力。」

緬甸在經濟上相對依賴中國，目前最少有34項中資項目，涉及240億美元（約1,860億港元），而昂山素姬上台後也被指靠向中國，但《華爾街日報》形容，她也不是任由中國予取予攜，例如降低了一項中國有份投資的港口計劃，又拖慢多項牽涉中資的大型投資。

昂山素姬的幕僚便曾經警告西方，向緬甸施壓只會令該國進一步靠向中國。北京曾就羅興亞問題表達對緬甸的支持，更阻止聯合國安理會通過要求結束暴力對待羅興亞人的決議。昂山素姬辦公室曾感謝中方「奉行不干涉主權國家內政的原則」。

美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級研究員波林（Gregory Poling）指出，前奧巴馬政府推動緬甸持續開放，屬於正確做法，但目前問題是華盛頓的影響力有限。

美國《華爾街日報》

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