（北美通訊）武漢肺炎在美國爆發後近一年，當局終於宣佈，周二起國內所有公共交通工具和場所，實施全民口罩令，所有乘搭飛機、鐵路、巴士、渡輪、的士等交通工具的乘客，以及進入機場、車站、碼頭或其他交通中轉站的人，均須全程戴上口罩。

美國疾控中心（CDC）去年曾提出強制戴口罩措施，但8月遭到時任總統特朗普阻止。拜登上台後，上月21日簽署行政命令，要求聯邦政府機構頒佈防疫措施，確保數以百萬計公共交通行業員工安全。CDC上週五宣佈全民口罩令，本周二起實施。

美國運輸安全管理局（TSA）周日頒佈保安指引，容許職員在5月11日或之前，向違規乘客處罰款，甚至禁止他們登機。

在口罩令下，市民在進食和服藥時，可暫時脫下口罩。兩歲或以下幼童，以及有傷殘原因不能帶口罩人士，亦獲得豁免。不過，美國航空（American Airlines）表示，乘客須在啟程前72小時，向公司提交申請，並提交三日內進行、結果呈陰性的確診檢測報告，才能以傷殘原因申請豁免戴口罩。

目前，口罩令仍准許市民配戴布口罩，全民口罩令亦不適用於私家車和單人駕駛的貨車。民間組織FlyersRights.org認為措施不足，要求全民戴N95、KN95或外科手術口罩，加強全民保持社交距離，並在公共交通場所提供體溫量度、快速確診測試等服務。

美國多間主要航空公司早於去年已自行強制乘客配戴口罩。達美航空（Delta Airlines）行政總裁巴斯蒂安（Ed Bastian）周一透露，至今已禁止950名拒絕戴口罩的乘客上機，認為拜登的行政命令可為其員工提供更多保護，以落實戴口罩政策。

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