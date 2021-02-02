全球最大網上零售商亞馬遜（Amazon）的創辦人貝索斯（Jeff Bezos）周二宣佈今年第三季卸任行政總裁（CEO），改任執行主席，騰出更多時間於慈善事業、太空計劃、傳媒等「副業」。其職將由主管亞馬遜雲端業務的賈西（Andy Jassy）接替。

貝索斯說卸任行政總裁不等於退休，仍會參與公司的大計劃，只是想撥出更多時間精力於慈善基金Day 1 Fund、環保創投基金the Bezos Earth Fund、太空公司Blue Origin、《華盛頓郵報》等。

57歲的貝索斯1994年創辦網上書店亞馬遜，開創網上零售先河。他自掏腰包1萬美元（7.8萬港元）作投資，結果刀仔鋸大樹，企業發展成為科技巨擘，公司市值已達1.7萬億美元（13.26萬億港元），他2018年榮登全球首富。根據《福布斯》估計，他現時坐擁1,962億美元（15,303億港元）身家。

貝索斯深信互聯網會徹底改變人類生活模式，亞馬遜開創了網上零售先河，之後進化成包羅萬有的網上百貨店，另外又推出電子產品，其中Kindle帶動了電子書潮流。

貝索斯「副業」多。早在2000年亞馬遜仍然蝕本的時候，已創立太空科技探索公司Blue Origin，並在德州擁有佔地16.5萬英畂的牧場，作為測試火箭及太空船的基地。Blue Origin研發可垂直升降的火箭，用以達成貝索斯太空旅遊業務的目標。他2017年曾表示，每年出售約10億美元亞馬遜股票，用作資助Blue Origin。

貝索斯也是美國老牌大報《華盛頓郵報》﹙Washington Post﹚ 老闆，成功將老報紙數碼化。

法新社

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