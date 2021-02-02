緬甸軍方發動政變奪權翌日，續以高壓手段控制局勢，昨天繼續軟禁國務資政昂山素姬等全國民主聯盟政府高層和國會議員。美國總統拜登除威脅對緬甸恢復制裁，又表示會觀察其他國家如何回應。分析指事件對拜登矢言重振美國的全球民主龍頭地位，是早來的考驗，但美國現時施壓的籌碼少了，加上要考慮抗衡中國的地緣政治戰略棋局，須費煞思量如何出招。

緬甸首都內比都昨天續有軍隊巡邏，有軍隊把守議員宿舍。有議員形容宿舍已成「露天拘留中心」，近400名全民盟和其他小政黨的議員，在宿舍內可交談和對所屬選區通電話，但不准離開宿舍範圍，警察和軍隊分別進駐宿舍內外。全民盟指昂山素姬和總統溫敏在內比都被軟禁，引述鄰居指昂山素姬在住所內走動以示無恙，並指被扣押的省邦和地區首長多數昨天已獲釋，但轉為軟禁。

昂山素姬屋內走動以示無恙

全民盟昨在facebook發表聲明，指這次政變是「國家和武部隊的歷史污點」，要求軍方盡早釋放所有被拘留人士，並承認去年11月全民盟大勝的國會大選結果。活躍組織「仰光青年網絡」昨表示已發起公民抗命行動，稱曼德勒市一醫院已有醫生響應。

拜登前天發表聲明，指摘緬甸軍方奪權是「對緬甸民主過渡和法治的直接攻擊」，揚言華府考慮恢復制裁，稱「哪裏民主受攻擊，美國都會捍衞」，又指國際應齊聲向緬甸軍方施壓，「美國會留意在這艱難時刻誰跟緬甸人民並肩」。

緬甸10年前開始民主過渡時，拜登任副總統的奧巴馬政府以經濟交往、放寬制裁以及提供中國以外另一靠山，來討好軍政府內改革派，但前駐緬甸大使米歇爾承認，2019年美國因羅興亞危機對在這次政變奪權的軍頭敏昂萊和另外三名軍方高層，實施凍結在美資產和禁止生意往來制裁後，美國影響緬甸軍方的籌碼大減。

軍頭在美資產早凍結

美國多名前官員和專家指出，拜登可簽署行政命令宣佈對緬甸實施新的制裁計劃，或者擴大制裁官員名單、加上禁止官員和其家人赴美、將軍方營運的公司納入制裁範圍等。此外，政府如正式將事件定性為「政變」，就須依法停止對緬甸援助。

不過，過去經驗顯示制裁傷害緬甸民眾多於軍方，投資當地的美商亦反對一刀切式制裁；更令拜登頭痛的，是防止緬甸軍政府倒向中國。《華爾街日報》昨社論指華府回應軍方政變時，必須考慮亞洲戰略佈局，而非單純道德譴責。中國未有像西方譴責緬甸軍方，只是呼籲各方化解分歧，官媒新華社更只以「政府大規模改組」形容事件。有專家建議華府派特使到內比都斡旋。

聯合國對政變後仍在緬甸的60萬羅興亞人狀況表示憂慮，安理會昨天召開緊急會議商討緬甸局勢。世界銀行警告政變會重創緬甸經濟發展。

美聯社/路透社/法新社