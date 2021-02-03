前歐央行長或獲邀任意大利總理組閣

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）上周向總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）請辭後，尋求重組佔多數議席的執政聯盟失敗。馬塔雷拉周二表明要盡力成立一個備受認同的政府，周三中午將與歐洲央行（ECB）前行長德拉吉（Mario Draghi）會面，外界預料德拉吉將獲邀出任總理，負起組閣重任。

武漢肺炎疫情嚴峻且經濟尚待復甦，馬塔雷拉明言排除提早大選的選項，堅持組籌新內閣恢復國家管治，令大眾目光都放在他傳召會晤的德拉吉身上。德拉吉暫未就此回應傳媒查詢，也未知哪些政黨願意加入他領導的政府。

現年73歲的德拉吉於2011年至2019年擔任歐洲央行行長。他任內應對歐債危機，並在維持歐元穩定上擔任關鍵角色，因此被外界稱為「超級馬利奧」（Super Mario）。

FBI佛州查案遇槍戰 探員2死3傷

美國聯邦調查局（FBI）探員調查一宗兒童色情案，周二清晨6時許突擊搜查佛羅里達州南部森賴斯市（Sunrise）一間公寓，期間爆發槍戰，2名探員喪命，3名探員受傷。據報疑犯亦已自殺身亡。

FBI局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）證實，殉職探員是36歲的阿爾芬（Daniel Alfin）和43歲的施瓦茲柏格（Laura Schwartzenberger），均是專門調查涉及兒童的罪案。其餘3名傷者中，2人送院後情況穩定，另一人輕傷毋須住院。

邁阿密FBI辦公室表示，探員當時持聯邦搜索令進行調查，但遭到疑犯突然開槍。總統拜登也對探員殉職表達哀悼。

乳癌成最多人罹患癌症 超越肺癌

世界衞生組織（WHO）周二公布，乳癌已經超越肺癌，成為全球最多人罹患的癌症。2020年全球大約新增230萬宗乳癌個案，佔整體癌症達11.7%。

過去20年來，肺癌一直是最常見的癌症種類，如今被乳癌取代，至於第三多的是大腸癌。世衞發聲明指，乳癌是女性最普遍和最常引致死亡的癌症種類，癡肥是引致乳癌的高危因素。

世衞公布2020年共錄得1,930萬宗癌症個案，隨著全球人口增加和平均預期壽命上升，預計到了2040年，每年新增癌症個案將增至約3,000萬宗。世衞警告，大約3分1癌症死亡個案，都與吸煙習慣、身體質量指數偏高、少吃蔬果、少做運動和飲酒等高危發病因素有關。

報告指出，接受調查的約半數國家，都因武漢肺炎疫情而阻礙癌症治療，例如延誤治療時間、醫護人員處於極大壓力及有關醫學研究受影響等。

美聯社／中央社／路透社

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