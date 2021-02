(北美通訊)被統稱為「兩個Michael」的加拿大的前外交官康明凱(Michael Kovrig)和商人斯帕弗(Michael Spavor),自2018年在中國被捕後,至今已被囚超過兩年。美國副總統賀錦麗周一與加拿大總理杜魯多通電,主動關注兩名加拿大人被中國長期囚禁一事,承諾美國會「做所有可行的事」,確保兩人獲釋。

加拿大廣播公司(CBC)引述消息人士指,杜魯多與賀錦麗周一中午通話,歷時超過20分鐘,賀錦麗曾主動提出,美國關注康明凱和斯帕弗在中國被捕囚禁一事。

雙方通話後,白宮發表聲明表示,賀錦麗關注兩名加拿大人在中國遭到不合理囚禁, 為了向加拿大展示團結,美國會繼續做所有可行的事(continue to do everything it can),確保兩人獲釋。加拿大總理辦公室(Prime Minister’s Office)則表示,杜魯多感謝賀錦麗對兩名被捕加拿大公民的支持,期待兩國元首會面。

消息人士指,美國總統拜登與杜魯多將會在2月會面,但具體日期、時間和形式未定,未知兩人會否面對面,或以視像形式交流。

在通話中,杜魯多與賀錦麗談及貿易、能源、氣候變化、防疫、經濟復甦等多方面合作議題。消息指,杜魯多主動提及拜登停止美加Keystone XL輸油管項目工程。他強調,加拿大可以為美國提供安全能源供應。在防疫上,杜魯多分享了加拿大使用手機程式發佈疫情消息的經驗,並引起賀錦麗興趣。

2018年12月10日,康明凱和斯帕弗在中國被捕,被控為加拿大在中國從事間諜活動。事發前僅9日,加拿大按美國引渡要求,在溫哥華拘捕華為太子女孟晚舟。美國指控華為子公司違反美國制裁伊朗禁令,孟晚舟於2013年8月向香港匯豐銀行作不實陳述,以繼續獲得匯豐服務。外界普遍認為,中國拘捕兩名加拿大公民以報復孟晚舟被捕。

