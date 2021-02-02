（北美通訊）被統稱為「兩個Michael」的加拿大的前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），自2018年在中國被捕後，至今已被囚超過兩年。美國副總統賀錦麗周一與加拿大總理杜魯多通電，主動關注兩名加拿大人被中國長期囚禁一事，承諾美國會「做所有可行的事」，確保兩人獲釋。

加拿大廣播公司（CBC）引述消息人士指，杜魯多與賀錦麗周一中午通話，歷時超過20分鐘，賀錦麗曾主動提出，美國關注康明凱和斯帕弗在中國被捕囚禁一事。

雙方通話後，白宮發表聲明表示，賀錦麗關注兩名加拿大人在中國遭到不合理囚禁， 為了向加拿大展示團結，美國會繼續做所有可行的事（continue to do everything it can），確保兩人獲釋。加拿大總理辦公室（Prime Minister’s Office）則表示，杜魯多感謝賀錦麗對兩名被捕加拿大公民的支持，期待兩國元首會面。

消息人士指，美國總統拜登與杜魯多將會在2月會面，但具體日期、時間和形式未定，未知兩人會否面對面，或以視像形式交流。

在通話中，杜魯多與賀錦麗談及貿易、能源、氣候變化、防疫、經濟復甦等多方面合作議題。消息指，杜魯多主動提及拜登停止美加Keystone XL輸油管項目工程。他強調，加拿大可以為美國提供安全能源供應。在防疫上，杜魯多分享了加拿大使用手機程式發佈疫情消息的經驗，並引起賀錦麗興趣。

2018年12月10日，康明凱和斯帕弗在中國被捕，被控為加拿大在中國從事間諜活動。事發前僅9日，加拿大按美國引渡要求，在溫哥華拘捕華為太子女孟晚舟。美國指控華為子公司違反美國制裁伊朗禁令，孟晚舟於2013年8月向香港匯豐銀行作不實陳述，以繼續獲得匯豐服務。外界普遍認為，中國拘捕兩名加拿大公民以報復孟晚舟被捕。

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