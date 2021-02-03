緬甸軍事政變，軍方一度封鎖互聯網及對外通訊，網速其後仍被大幅降低。緬甸人的通訊大受限制，於是紛紛改用離線通訊程式Bridgefy，周一至今的下載量已經突破100萬次。這款Bridgefy利用藍牙和WiFi進行傳輸，毋須透過互聯網，連2019年香港反送中運動期間也有使用過。

Bridgefy在2014年由墨西哥的初創企業開設，近日來自緬甸的下載量大增，超過110萬次，公司稱希望這個應用程式在緬甸人「艱難時期」幫得上忙，並正著力改善其保安程序和訊息加密。Bridgefy背後的支持者包括Twitter創辦人斯通（Biz Stone），而後者所創立的社交媒體也常為各國示威者所使用。

緬甸軍方周一發動政變，拘捕了昂山素姬和其他民選領袖，同時嚴厲限制首都內比都和最大城市仰光等多個城市的電話和互聯網連接，通訊大受阻礙，情況直到周一晚才稍見恢復。緬甸政治活躍份子憂慮軍方將來可能「封網」，於是相繼下載Bridgefy，以防無法通訊的情況重演。緬甸的社交媒體用戶估計有2,200萬人，暫時下載Bridgefy的人口比例仍不算太高。

Bridgefy獲示威者熱捧，並非新鮮事，早在2019年香港反送中運動期間，香港局部地區網絡通訊曾經懷疑受阻，示威者也有利用Bridgefy進行通訊，改用藍牙和WiFi傳輸訊息。近年，泰國和尼日利亞示威、土耳其和希臘地震災難現場，都有不少人使用Bridgefy，令其在全球應用層面的普及度明顯提升。

路透社／科技新聞網站TechCrunch

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