根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.03億，全球死亡人數超過224萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,633萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過44萬。印度確診人數超過1,076萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過922萬，死亡人數超過22.5萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●法國周二批准使用英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的武漢肺炎疫苗，但只建議65歲或以下人士接種。

另外，牛津大學研究指出，阿斯利康疫苗第一劑的76%有效率可維持3個月。這結果可為英國政府延長兩劑疫苗接種相隔期到12周的決定提供依據。

阿斯利康疫苗每人須打兩劑，英國和歐洲的監管機構都建議，在4至12周內接種兩劑。

●參選紐約市長的台裔企業家楊安澤周二宣佈確診武漢肺炎，症狀輕微，隔離期間將繼續在網上拉票。

民主黨籍的楊安澤1月投入紐約市長選戰，隨即傳出幕僚中招。楊安澤為求慎重曾居家隔離多天，之後繼續赴曼哈頓華埠等地拉票。

楊安澤2019年投入民主黨總統初選，去年2月宣佈退選，上月14日正式宣佈競選紐約市長。

●全球確診病例破億，法新社周二根據官方資料，統計出全球疫苗注射總量也突破1億劑，但逾6成集中在富國，顯示貧富不均。

截至目前為止，以色列領先世界各國，估計總人口的37%已至少打了1劑，逾1/5已打第2劑。以人均接種率計，英國已有13.7%的人口打疫苗，領先共打3,200萬劑、約佔總人口7.9%的美國。

路透社／中央社／法新社

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