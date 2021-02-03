（北美通訊）武漢肺炎全球大爆發，各國對病毒檢測配套設備的需求有增無減。一間美國公司向《蘋果》投訴，公司代理中國公司所生產的病毒檢測套裝，在美國出售前一刻，懷疑對方提供假數據，檢測套裝無法通過美國食品及藥物管理局（FDA）第三方認證，更被列入不能採用名單，不准在美國出售。

駐洛杉磯記者：張紫茵

去年3月美國爆發武漢肺炎後，加州生物科技公司ImmuneCyte與江蘇蘇博生物醫學科技南京有限公司（簡稱蘇博南京）簽訂合約，斥資約150萬元（美元、下同），向廠方訂購約33萬份中國生產的檢測套裝，運到美國市場出售。ImmuneCyte總裁許曉春向《蘋果》表示，對方當時宣稱「檢測技術很成熟」，在協議中提到，產品需要滿足FDA要求，即檢測成功率達90％以上。

不過，當他把產品送到FDA認證時，卻發現這些產品的實際檢測能力，與官方聲稱的成功率大相逕庭，「你至少要達到這麼多，10個當中有9個（檢測成功），這樣測試才合格。他們的測試10個裏面，只能檢測出4個，而且不同批次的區間，只能檢測到2.5至5.5（檢測成功）這個區間，所以這個測試是徹底失敗。」

蘇博南京的檢測套裝，是透過戳指尖採集血液樣本，測試體內是否有武漢肺炎病毒，包括感染初期產生的抗體IgM，以及感染後期產生的抗體IgG，而非直接測試病毒抗原或基因。FDA報告顯示，30個陽性抗體樣本中，這些檢測套裝只能驗出12個抗體IgG，敏感率只得40％。

許曉春表示，對於蘇博南京背景，宣傳資料上顯示出它們有實力，曾在中國新三版上市；所以，即使兩間公司過去沒有合作過，他也沒有懷疑過這間公司產品有問題。此外，在簽約前他收到蘇博南京寄來的產品樣本，檢測結果也沒有問題。

FDA得出初步測試數據後，曾要求蘇博南京提供額外臨床數據，「對方（蘇博南京）僅提供了陽性的樣本，去證明能百分百檢測出來，那你拿陽性樣本，當然是百分百檢測出來，這就涉及了產品數據偽造的嚴重問題，導致FDA直接把這個產品否定了，從清單上直接除名。」

由於產品不合格，FDA在去年7月將蘇博南京的檢測套裝「DQ」，禁止在美國市場銷售及使用。ImmuneCyte一個月後要求蘇博南京退款不果，10月入稟加州法院，控告蘇博南京毀約﹑失實陳述及欺詐陳述，要求賠償300萬元。

許曉春氣憤地表示，檢測結果不準確會誤導病人，產生錯誤的安全感（false sense of security），風險甚至比不檢測還要大，「這些害人的產品不應該在市場上流通」。他已經把產品全部銷毀，損失慘重，「事實上這個帶來很壞的影響，別人認為中國的產品都是壞的，這些『壞蘋果』應該被清除出去。」

記者根據許曉春提供的聯絡方法，找到蘇博南京總裁施琦。他表示不清楚FDA驗證不合格一事，「也許中美兩國的流程問題」。對於檢測套裝的銷售地區﹑數據從何而來，他亦避而不答，指只是一般商業糾紛。施琦續稱，手上已有證據，要反告ImmuneCyte「侵害知識產權﹑虛假宣傳﹑向美國證監會舉報」等，又恐嚇記者說如果堅持報道，影響公司聲譽，就會找律師起訴《蘋果》，要求留下聯絡方法交予律師處理。

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