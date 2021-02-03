緬甸軍方發動政變奪權，當地國營傳媒《Global New Light of Myanmar》周三報道，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）計畫調查去年的大選，並表明會優先處理武漢肺炎疫情及經濟。

報道指，敏昂萊周二在新政府首場會議表示，軍方介入其中一個原因，因為政府未能有效調查去年大選的涉嫌舞弊。他向內閣成員表示會透過一個獨立、公正、新成立的選舉委員會，「調查投票數據找出正確結果，並按照程序採取行動」，更會審查選民名單。

預計一年後舉行大選

軍方早前頒佈緊急狀態，一年後舉行大選，待選舉結束及新政府組成後，軍方便不會再插手國家事務。

敏昂萊稱會延續昂山素姬政府的防疫措施，緬甸至今錄得超過14.6萬宗確診病例及3,100人死亡。敏昂萊呼籲採取措施，改善受疫情影響的經濟，特別是農業，該國70%住在鄉郊的人口都賴以農業為生。

另外，敏昂萊宣佈成立國家管理委員會，同時宣佈了一系列人事任命，他本人將擔任國家管理委員會主席，其他成員共有11名。委員會任命了新的中央銀行行長、總檢察長、審計長、自然資源和環境部長、建設部長及部份軍方和警方高層官員，並會透過由6人組成的聯邦選舉委員會，負責新一次大選。

美聯社／中新社

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