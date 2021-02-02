英國和美國正在積極安排國民接種武漢肺炎疫苗，相比之下，歐盟各國的進度明顯落後，歐盟更一度有意限制區內生產的疫苗出口。有數據顯示，英美兩國在疫苗研發的投資額，以人均計算是歐盟的7倍，又在很早階段就跟藥廠簽署採購合約，因此英美的接種疫苗進度領先歐盟亦不無道理。

早在疫苗處於研發階段，仍未確定能有效防疫之時，英美兩國已經大舉投資，英國承諾投入16.7億英鎊（約175.35億港元），即人均花費約25英鎊（約265港元），美國也合共向輝瑞等多間藥廠投資7.9億英鎊（約83.74億港元），等於每名美國人支付了約24英鎊（約254.4港元）。相反，歐盟雖然投資了15.7億英鎊（約166.42億港元），但人均支出只等於3.51英鎊（約37.2港元）。

英美採購疫苗「寧濫莫缺」

在積極投資疫苗研發的同時，兩國有實行一種近乎「寧濫莫缺」的採購態度。英國在很早階段已經跟不同藥廠達成供應協議，例如去年5月已跟阿斯利康（AstraZeneca）簽署合約，即使該藥廠近期出現供應問題，觸發歐盟和英國之間的疫苗爭奪，但其行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）明言，因為英國比歐盟早3個月與之達成採購協議，因此可獲一定供應。

去年7月，英國又簽下合共3,000萬劑輝瑞和BioNTech聯合研發疫苗的供應協議，當時被形容是「首張跟政府簽下有約束力的合約」，之後又跟Novavax簽署了6,000萬劑的合約，該款疫苗直到上周才通過臨床測試。但如今事實反映，英國近900萬人已至少獲注射了第一劑，佔總人口13.2%，是全球排名第三。

美國同樣在很早階段簽署了一些疫苗供應合約，去年7月跟輝瑞達成6億劑的協議，再向Moderna採購疫苗，連仍未獲得聯邦監管機構批准的阿斯利康，也已預先訂購了3億劑。目前美國超過2,500萬人、約7.6%人口已接種過疫苗，屬全球第五高。

歐盟待完成測試才採購

反觀歐盟，目前只有不到1,000萬人接種了首劑疫苗，只佔總人口的2.2%。法國、德國和西班牙等地的每日接種率遠低於英美，現在又要面對輝瑞和阿斯利康兩大供應商貨量不足的問題。

歐盟對於採購疫苗的態度，與英美截然不同，是要證實有效才出手，例如去年11月在輝瑞宣佈其疫苗有效的兩天後才決定簽約，Moderna的疫苗同樣是在通過臨床測試後才決定訂購，而Novavax更只是進行了「探索性談判」，結果令其疫苗計劃進度遠比英美落後。

英國《每日郵報》

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