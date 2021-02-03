（北美通訊）武漢肺炎於去年1月在中國開始大爆發，後擴散至全世界。隨著歐洲﹑美國等地相繼爆發疫情，全球醫療物資短缺，中國再輸出大量防疫物資，由手套﹑口罩，以至醫院用呼吸機﹑病毒檢測試劑盒等，但產品素質參差。美國食物及藥物管理局（FDA）網站清單顯示，225款被禁止出售的問題病毒檢測套裝之中，中國公司產品就佔了最少三分一。

駐洛杉磯記者：張紫茵

疫情爆發後，美國政府為解決醫療物資短缺問題，實行「緊急應用法」（Emergency Use Authorizations）進口各類防疫物資。負責審核物資的FDA，在網頁上列出225間公司的病毒檢測套裝，因沒有提交足夠數據﹑或檢驗效果不合格，被標明「移除，不應分發（Removed - Should Not Be Distributed）」。

記者粗略計算，225間問題公司內，超過70間為中國公司。除了蘇博南京，還有北京丹大生物﹑復星醫藥美國公司﹑博奧賽斯（重慶）生物科技﹑丹娜（天津）生物科技等。

由於美國疾病控制及預防中心（CDC）對配戴口罩的指引，較亞洲國家寬鬆。當局只要求民眾遮蓋口鼻，而沒有指定口罩物料。因此，美國市面上出售、絕大部份由中國生產的口罩，皆沒有標明內層是否含有防菌用溶噴布，或是否符合BFE/PFE/VFE大於99%等的標準。

中國海關總署數字顯示，去年3月至12月底，從中國出口的防疫物資達4,385億元人民幣。早於去年3月，中國向歐盟輸出的病毒檢測試劑、口罩等物資，開始出現品質問題，例如荷蘭政府向中國訂購130萬個口罩，因質量差而被廢棄；西班牙、捷克向中國購入的核酸快速檢測試劑盒，也被指準確度僅兩至三成。

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