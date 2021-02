(北美通訊)武漢肺炎於去年1月在中國開始大爆發,後擴散至全世界。隨著歐洲﹑美國等地相繼爆發疫情,全球醫療物資短缺,中國再輸出大量防疫物資,由手套﹑口罩,以至醫院用呼吸機﹑病毒檢測試劑盒等,但產品素質參差。美國食物及藥物管理局(FDA)網站清單顯示,225款被禁止出售的問題病毒檢測套裝之中,中國公司產品就佔了最少三分一。

駐洛杉磯記者:張紫茵

疫情爆發後,美國政府為解決醫療物資短缺問題,實行「緊急應用法」(Emergency Use Authorizations)進口各類防疫物資。負責審核物資的FDA,在網頁上列出225間公司的病毒檢測套裝,因沒有提交足夠數據﹑或檢驗效果不合格,被標明「移除,不應分發(Removed - Should Not Be Distributed)」。

記者粗略計算,225間問題公司內,超過70間為中國公司。除了蘇博南京,還有北京丹大生物﹑復星醫藥美國公司﹑博奧賽斯(重慶)生物科技﹑丹娜(天津)生物科技等。

由於美國疾病控制及預防中心(CDC)對配戴口罩的指引,較亞洲國家寬鬆。當局只要求民眾遮蓋口鼻,而沒有指定口罩物料。因此,美國市面上出售、絕大部份由中國生產的口罩,皆沒有標明內層是否含有防菌用溶噴布,或是否符合BFE/PFE/VFE大於99%等的標準。

中國海關總署數字顯示,去年3月至12月底,從中國出口的防疫物資達4,385億元人民幣。早於去年3月,中國向歐盟輸出的病毒檢測試劑、口罩等物資,開始出現品質問題,例如荷蘭政府向中國訂購130萬個口罩,因質量差而被廢棄;西班牙、捷克向中國購入的核酸快速檢測試劑盒,也被指準確度僅兩至三成。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!