澳洲立例要求科技巨企Google和Facebook等公司就平台展示的新聞內容向新聞機構付費，觸發Google威脅會撤出澳洲。但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）堅持不退讓，更揚言有信心讓微軟搜尋引擎Bing取而代之。微軟周三表態支持澳洲立法，又稱一旦Google全面撤出澳洲，微軟會協助小型企業把廣告轉移至Bing。

微軟稱全力撐澳 邁向公平競爭環境

微軟主席兼法務總監史密夫（Brad Smith）發聲明指，他與行政總裁納德拉（Satya Nadella）上周與莫里森及通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）舉行網上會面，亦向澳洲政府表明「微軟全力支持」新法。史密夫向澳洲保證，可把廣告簡單及免費由Google轉移到Bing，「我們相信目前的提案，是代表消費者、企業及社會向更公平的競爭環境邁進基本一步」。

莫里森本周表示，微軟公司已準備好在澳洲巿場擴展Bing，「我可以告訴你，微軟很有信心，我與納德拉討論過」。他沒有透露更多對話內容，只補充指︰「我們只希望數碼世界的規則與真正的現實世界一樣。」

目前Google搜尋器的澳洲全國巿佔率達95%，Bing排第二位，但只佔3.6%，與Google仍差距甚遠。

Google撤澳縱非好事 但不應受企業勒索

斯威本大學傳媒高級講師巴內特（Belinda Barnet）指出，Bing及其他搜尋引擎可以藉取代Google帶來益處，「部份平台如Facebook及Google，會向容易點擊錯誤資訊的你提供更多假資訊，但DuckDuckGo及Ecosia等，不會知道你過去曾看過100篇有關疫苗壞處的文章，它們只會為你提供更準確的資訊」。

澳洲小企業組織代表斯特朗（Peter Strong）則預期，Google撤出澳洲對小企的影響僅屬短暫，重申並不會因此驚慌。他認為，Google撤走不是好事，但倘若微軟接手，情況可望重回正軌，重申一間企業去勒索一個國家的情況不應發生。

美聯社／《蘋果》資料室

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