太空探索技術公司SpaceX周二試射火箭Starship原型SN9，惟失敗告終。50米高的無人火箭在德州墨西哥灣升空，爬升至10公里後下降，最終掉落地面起火。不過SpaceX指今次試射獲得大量數據，有助繼續發展計劃。

SN9是Starship的最新型號，周二才獲美國聯邦航空管理局批出飛行許可，隨即進行試飛。與SN8一樣，這型號同樣由三個燃燒甲烷的猛禽火箭發動機推動，升至目標高度後引擎即關閉，越過水平線後開始返回地面，模擬日後從軌道返回地球大氣層的情況。

兩個引擎只成功點燃一個

火箭應在降落前調整至末端朝下的方向，並重新啟動兩個引擎以減慢降落速度，不過今次試飛中，SN9只能成功燃點一個引擎。

航空太空工程師英斯普魯克（John Insprucker）說：「今次只是試飛。我們要加強在着陸方面的工作，不過團隊在研究數據後會有結論。我們一直也有使用遙距測量術，這是另一次很好的測試。」

SpaceX行政總裁馬斯克相信，只要Starship發展完善，就可載人類上火星，亦可極速圍繞地球飛行，也可用作發射衞星。

SpaceX上月曾試射SN8火箭，但結果同樣墜地爆炸，然而該公司已準備好SN10作下次試驗性發射。

英國廣播公司

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