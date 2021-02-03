美國總統拜登據報計劃發出行政命令，檢討美國關鍵物資供應鏈，並確保由中國等競爭對手製造的工業物資以安全方式進口。消息人士指，政令指在確保美國的抗疫物資及其他關鍵技術、原料等可自給自足。

路透社周二引述知情人士報道，政令要求進行為期100日的檢討，確保國內製造商可以供應國家所需物資，而必須由外國輸入的貨品則須以安全而可持續方式入口。幾個行政部門之後會用一年時間進一步檢討並採取行動，參與的包括白宮國家安全委員會、司法部、國土安全部、商務部。

一名政府官員表示，拜登會在未來幾周簽發政令，預期可獲兩黨支持。另有消息人士指，拜登將在本月內簽署。

冀以政令一箭三鵰

拜登冀通過政令收一箭三鵰之效。首先，他希望通過政策復興製造業，討好中西部多個兵家必爭的州分，而這些州分主要靠製造業創造職位。美國是疫情最嚴重國家，口罩、檢測物資、疫苗原枓嚴重短缺，大大影響抗疫能力。中美關係緊張，令人擔憂多種原料或零件出現短缺，包括電腦所需的微晶片。

另外，美國國務貿易委員會周二表示，中國進口的大型垂直軸引擎在美國以低於公平價值出售，認為受補鉆，損害美國製造商，或被加徵反傾銷和反補貼稅。

路透社

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