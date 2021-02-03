緬甸軍方周一發動政變，拘捕國務資政昂山素姬等多名文人政府高層，全國民主聯盟逾百名國會議員一度被軟禁。緬甸民間陸續出現不滿軍事政變的聲音，仰光晚上有居民在窗邊敲打鍋子及大叫口號抗議，亦有網民發動不合作運動，42間公立醫院有醫護人員響應罷工，要求釋放昂山素姬。

在仰光、曼德勒等緬甸主要城市，市面守衞持續森嚴，反對政變的民眾難以上街抗議，反對派於是改為號召居民周二晚上8時在家中表態。當地片段可見，住宅區多戶晚上8時同時傳出敲鍋的聲音，亦有人在窗邊高叫口號，要求自由及祝福昂山素姬，街道亦有汽車響鞍抗議。另有片段顯示，有路過的長者用力敲打手中物品。窗邊大叫及敲擊聲維持大半小時後結束，有參加的居民指緬甸文化有以鼓聲驅邪的傳統。

罷工醫生承認隨時可能被捕

反對政變的人士亦於網上成立不合作運動平台，揚言公民抗命，相關facebook專頁截至周三上午已累積逾14萬讚好。截至周二晚上8時，緬甸政府衞生與體育部旗下最少42間醫院有醫護人員罷工，表明拒絕軍政府重臨。有醫生在網上發表聲明，表示不會認可政變及軍政府，只會遵守民選政府的命令，批評軍方把自身利益置於國民利益之上，拒絕在軍事統治下回到醫院，促請國際社會也不要承認非法的軍政府。

47歲麻醉師奈圖昂（Naing Htoo Aung）已辭職以示不滿政變，他表示無法為軍事獨裁者工作，批評軍方毫不在乎國家和國民，形容辭職是自己可做的最佳回應。另一名醫生苗岱（Myo Thet Oo）則稱會參與罷工，不能接受獨裁統治，承認軍方隨時可能拘捕他們，「我們已決定面對它，不回醫院工作」。

名人聲援 昂山素姬下落未明

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）強調接管權力是無可避免，軍方周二晚上結束對100多名國會議員的軟禁，當局暫未公佈昂山素姬的下落，有傳她和總統溫敏正被軟禁，全國民主聯盟則指昂山素姬健康良好，並被分開囚禁。緬甸不少名人及明星表態反對政變，包括當地知名男模Paing Takhon，海外名人如Rihanna等亦公開聲援緬甸民主。

國際貨幣基金組織（IMF）剛在上周向緬甸政府發放3.5億美元（約27.1億港元）疫情援助。IMF發言人表示，非常關注緬甸政變對經濟和民生的影響。消息人士又稱，IMF能收回款項的機會甚低，形容IMF發放款項的時機是不幸，只能寄望緬甸軍方為保持與IMF的關係而善用款項。

英國廣播公司／美聯社／路透社／Twitter

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