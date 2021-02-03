世界各地陸續安排國民接種武漢肺炎疫苗，法國周二宣佈批准使用牛津與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，但不建議65歲以上人士接種。除了法國，瑞典也有同樣建議；意大利和德國則建議長者優先接種阿斯利康以外的疫苗。醫學期刊《刺針》發表最新結果，指俄羅斯「衞星五號」（Sputnik V）疫苗有效率91.6%，歐盟對「衞星五號」疫苗改持開放態度，但要求俄方提供具透明度的數據，才可展開審批程序。

牛津疫苗對65歲以上長者作用不大

挪威早前有33名長者接種輝瑞武肺疫苗後死亡，牛津/阿斯利康武肺疫苗採用腺病毒載體疫苗（Adenovirus-Based vaccine）技術，與輝瑞或Moderna疫苗不同，但有效率較後兩者低。法國總統馬克龍指，疫苗對65歲以上長者效用不大，當局不久後便指，不建議長者接種阿斯利康疫苗。

不過，其他國家繼續為長者接種武肺疫苗，澳洲政府周二宣佈不會限制長者接種輝瑞疫苗，指不應輕率把長者死亡與疫苗扯上關係，澳洲料將於2月底起為國民注射疫苗。歐盟上周批出阿斯利康疫苗許可時，也沒有加上年齡限制，稱所有成人均可接種。

俄羅斯「Sputnik V」疫苗有效率91.6%

《刺針》周二發表經同儕審查的研究結果，稱去年9月至11月間，莫斯科約有2萬人接受「衞星五號」疫苗臨床測試，得出有效率為91.6%，沒有嚴重副作用，60歲以上長者的有效率沒有明顯差別。負責審查的英國學者鍾斯（Ian Jones）及羅伊（Polly Roy）表示，「衞星五號」疫苗開發過程雖然不透明，而且明顯過急及繞過程序，但結果非常清晰，形容已有另一款可對抗武肺的疫苗面世。

默克爾：曾與普京就俄製疫苗對話

阿斯利康早前表示，對歐盟的疫苗供應將減少，估計首季僅能交付4,000萬劑疫苗，引起歐盟關注疫苗不足。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周二會見歐洲議會議員時，表示若俄羅斯或中國的疫苗製造商願意提供所有數據，展示透明度，歐盟會一如其他疫苗般展開審批程序，並讓它們取得授權。

德國總理默克爾稱，歐盟歡迎所有疫苗，只要通過審核制度便可在歐盟使用，她近期亦曾與俄羅斯總統普京就「衞星五號」疫苗對話。歐盟至今未接獲「衞星五號」的申請，強調所有有意向歐盟銷售武肺疫苗的廠商，均要承諾在歐盟國家設廠生產疫苗。

匈牙利南韓等16國授權俄疫苗

俄羅斯早已為自家「衞星五號」批出緊急授權，「俄羅斯直接投資基金」形容《刺針》報告消除了外界批評。目前有16個國家授權使用「衞星五號」，包括匈牙利、南韓、阿根廷、巴基斯坦和伊朗等。

美聯社/路透社/法新社

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