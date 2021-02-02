個子矮小、架着無框圓鏡片眼鏡的敏昂萊，跟一般人心目中的武將形象頗有差距。他的確是幾經辛苦才考進軍事學院，在軍中表現平平，花30多年緩慢爬升，成為一方將領後才多番展現血腥手段，實現掌權野心。

64歲的敏昂萊1970年代在仰光大學攻讀法律，正是政治運動火熱年代，但他並未參與其中。五年前大學同學受訪，形容他當年「寡言低調」。他未參與示威運動，而是一心從軍，心儀著名軍校「國防學院」，但連考三年才於1974年獲取錄。

不過敏昂萊在軍中表現平庸，軍校同學直言他只是「按部就班排隊升官」。直到2008年他掌管東部邊界地區，支持血腥鎮壓僧人領導的袈裟革命、翌年再主持驅逐反政府武裝分子行動，撕毀20年停火協議，迫使3.7萬人逃到中國，事業由此起飛。觀察家指這兩項「功績」是他2011年獲擢升為國防軍總司令的原因。

兒時玩伴指「尚武好戰」

昂山素姬領導全民盟在2015年選舉報捷後，敏昂萊展現了友好合作的態度，但跟敏昂萊識於兒時的作家Hla Oo形容他根本是個「在殘暴緬軍中尚武好戰之士」。事實也證明他在國家過渡民主中未肯「敗退」，力保軍方大權在握的現實，成功阻止修憲限制軍權。

到2016至17年軍方殘酷對付羅興亞穆斯林，敏昂萊真面目露出。但國際齊聲譴責他干犯種族滅絕、反人道罪行，美英對他個人實施制裁，都未起作用。

路透社/英國廣播公司