南韓《朝鮮日報》報道，負責保護北韓領袖金正恩家族的護衞司令部頭號人物，涉收受司令部女少校的賄賂及性賄賂，經調查後女少校被處決。金正恩為防護衞司令部獨攬大權，更分拆成四個部門，從而達到「互相監視和制衡」的作用。

消息指北韓護衞司令部政治委員金成德上將（音譯）在2018年下半年被勞動黨組織指導部審查，涉嫌接受護衞司令部財政負責人的賄賂和性賄賂，據悉該女子是29歲、官職為少校。女少校及其下屬貿易公司負責人於2018年11月被處決，金成德和另一高官尹正林（音譯）被革職及送入平安南道的政治犯收容所。

金正恩擔心安全將司令部一分為四

護衞司令部是全權負責為金正恩、其家人以及最高層官員提供貼身保護、守衞別墅等工作的組織，2018年南北韓峯會時，一群身穿西裝跟隨金正恩座駕奔跑的警衞團，正是隸屬護衞司令部。

據悉金正恩對於負責保護自己安全的組織接連爆出貪腐醜聞感不滿，決定另外新設三個警衞部隊，大幅削弱護衞司令部的職權。一名脫北前高層直言：「在高層外交官等精英階層接連脫北後，金正恩擔心整體社會綱紀和忠誠度已失，因此加強對自己人身安全的保護。」

南韓《朝鮮日報》

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