將接貝索斯棒出任亞馬遜行政總裁的賈西（Andy Jassy）於1997年加入公司，負責當時急速發展的雲端運算業務。他指長遠成功的關鍵是再創造。

53歲的賈西畢業自哈佛商學院，在2000年代初擔任貝索斯的技術助理，領導公司拓展售書以外的業務，並帶領公司進入雲端運算這個全新市場。亞馬遜網絡服務讓用戶租用網域，並提供寫程式服務，讓用戶在其伺服器上進行技術操作。這項業務現成為亞馬遜利潤的重要來源，更已成為業界龍頭。

他擁抱變革的特質亦使他成為接棒大熱。他去年底在公司一個論壇上說：「健康時會想再創造，任何時候都想這樣做。對於接近真相，要鍥而不捨和執着，要知道甚麼是行得通和行不通。」他引述Netflix當年為了發展串流平台分拆租借影碟的業務作為例子。

倡「再創造」保地位

他又指1970年獲《財富》雜誌列入最大的500間公司中，只有83間仍榜上有名，而2000年的名單中只有一半仍在榜上，「要創造可長久發展的業務實在困難」。他認為如不想跌出名單，「就要再創造自己」，且不止一次。他認為疫情使雲端業務有所增長，「回看雲端的歷史，你會發現疫情讓它加速發展了數年」。他接班後的一大挑戰是處理因被微軟奪去國防部雲端服務合約而蒙受的100億美元（780億港元）損失。

路透社