根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.04億，全球死亡人數超過226萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,652萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近45萬。印度確診人數超過1,077萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過933萬，死亡人數超過22.7萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克等9國確診宗數均超越100萬大關。

《金融時報》：全球疫苗接種量超越確診數

根據《金融時報》統計，截至英國時間周三晚，全球疫苗接種量已達1.05億劑，而JHU統計則顯示，全球確診個案為1.04億宗，反映疫苗接種率急升，同時個案增幅正在放緩。

不過，有衞生專家認為，確診個案升幅放緩，未必代表疫苗發揮作用，而可能與持續封鎖和社交距離措施有關，亦可能關乎某些地方的患者康復後免疫。

東英吉利大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）表示，全球新症增幅已在上月初到頂，現時返回去年10月時的水平。

以色列大規模為公眾接種疫苗，是目前唯一因疫苗接種而令病毒傳播減少的國家。

英國維康信託基金會（Wellcome Trust）估計，各國到2023至2024年方能達到全民接種目標。另一可能阻礙抗疫進度的暗湧，則是變種病毒株。

疫情所累世界經濟論壇年會一再改期

總部設在瑞士的世界經濟論壇（WEF）周三宣佈，受疫情影響，年會再度押後，由原訂5月在新加坡登場，改為在8月17至20日舉行。

世界經濟論壇在聲明中表示：「世界經濟論壇與新加坡政府依然有信心安排好措施，以確保會議安全、可達成預期結果，而且新加坡本土傳染維持在極低程度。這次改變會議時間表，反映國際間遏制疫情大流行的困難。」

世界經濟論壇年會一般於1月在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行，但疫情導致今年年會一再改期甚至更改舉行地點。

英逾千萬人接種首劑疫苗

根據英國政府周三公佈的數據，英國自去年12月以來，已有逾1,000萬人接種第一劑武肺疫苗。首相約翰遜（Boris Johnson）稱讚這是一項「里程碑」，並讚揚科學家、物流駕駛、藥劑師等各行各業的人各司其職。他說：「多虧他們努力推行我國國民保健服務（NHS）史上最大行動，今天，我們跨過這項里程碑。」

約翰遜曾設定目標，要在2月中旬前，替最容易受病毒傷害的1,500萬人完成接種。

英國《金融時報》／路透社

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