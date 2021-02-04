日本首相菅義偉因應對武漢肺炎疫情表現欠佳，民望持續下跌，現又再被醜聞纏身。日本傳媒披露其長子菅正剛在一間電影發行公司任職時，招待4名掌管廣播事業的總務省高官，可能觸犯日本公務員的倫理法，正被當局調查。

《週刊文春》周三報道，菅正剛去年跟其任職的東北新社數名高層，向總務省總務審議官谷脇康彥等四名高層招待餐宴和酒水。根據日本《國家公務員倫理法》，禁止公務員接受有利害關係人士的招待或饋贈，因此當局正對事件進行調查。

菅義偉於2006年曾出任總務大臣一年，他周四回應事件時指：「我完全不知有此事，不論有甚麼人參與也好，我希望當局能查清事實及依法回應。」

未出現今次醜聞前，菅義偉已因疫情而漸漸失去民望，有批評指他應對得太慢。據日本報章《朝日新聞》的一項民意調查結果，民眾於上個月底對菅義偉政府的支持率由12月的39%降至33%。

路透社/中央社

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