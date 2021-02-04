澳洲是港人熱門移民地點，當地一項調查發現雖然過去一年受武漢肺炎疫情影響，但澳洲人整體是支持接收多元移民，但近一半人對華裔移民抱負面感覺，他們亦認為移民應積極融入社會。

這項斯坎倫基金會研究所（Scanlon Foundation Research Institute）的調查每年都會進行，於去年7月及11月訪問5,000人，共140多條問題主要圍繞公眾對社區和諧及人口問題等的看法。

澳人期望移民融入 對特定族裔有偏見

調查結果發現大多數澳洲人支持接收多樣化移民及開放貿易，報告作者馬庫斯（Andrew Markus）教授特別指出，有三分二人認為政府不應該為維護少數族群的文化提供資金，只有三分一人同意，跟以往結果差不多，換言之希望他們能完全融入澳洲社會。

儘管整體對接收移民不反感，但受訪者對特定族裔的移民卻有負面感覺，當中47%人對華裔背景移民有負面感覺，49%人亦對伊拉克和蘇丹背景的移民有「非常負面」或「有些反感」的感覺。

華裔移民受歧視不罕見

接受調查的亞裔澳洲人亦反映了歧視問題，於亞洲國家或地區出生的受訪者中，有59%人認為當地的種族主義是「一個很大的問題」或「相當大的問題」，亦有39%人表示他們曾受歧視，更有22%華裔受訪者認為疫情爆發後，受歧視的情況更為普遍。

維多利亞州的亞澳聯盟首席召集人阿斯塔納（Molina Asthana）去年4月開設網站，讓亞裔澳洲人報告跟疫情相關的歧視事件，目前已收到500份報告，60%以上涉及種族侮辱而且有發生爭執，但有90%沒有向當局報告。

澳洲SBS電視台

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