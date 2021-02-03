緬甸全國70間醫院及30個城鎮的醫療部門僱員周三罷工，抗議軍事政變，有人做出象徵反抗專制的舉三指手勢，聲援被捕的國務資政昂山素姬，並展示無懼政變領袖。

仰光一批醫護人員在防護衣上戴上紅絲帶，做出高舉三指的抗議手勢。在第二大城市曼德勒（Mandalay）一間武漢肺炎治療中心，醫護人員除了舉三指，亦展示「我們支持公民抗命運動」標語。一位醫生表明「我由今天開始不到醫院以示抗議……我不想在軍事獨裁政權下工作」。

昂山素姫「全國民主聯盟」兩名高層成員，政變發生後亦在社交網站展示舉三指照片。

軍方封鎖fb

緬甸政變觸發民間反彈，有社運人士在Facebook開群組發起公民抗命運動，截至周三下午的首24小時內有逾15萬人追隨。仰光周三晚再有人響應網上號召進行敲鍋抗議，是連續第二晚。緬甸軍方周三深夜下令電訊商暫時封鎖fb，禁止網民登入，直至周日深夜。有緬甸網民周四凌晨表示未能登入fb。

舉三指手勢源於荷里活賣座電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）。影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）飾演的女主角在戲中做出該手勢，以示反抗專制統治。

2014年泰國軍事政變後，有反軍政府示威者做出舉三指手勢，同年香港佔領運動期間也曾有爭取真普選的港人集體舉三指。去年泰國反軍政府和要求王室改革的示威浪潮中，亦有示威者做出該手勢。

美國對昂山素姬被起訴感不安

緬甸警方周三控告昂山素姬非法入口通訊儀器，違反進出口法例。美國國務院發言人普萊斯表示，美國對有關報道感到不安，再次呼籲緬甸放人。

聯合國發言人杜里加克（Stephane Dujarric）指緬甸控告昂山素姬，只會加劇破壞緬甸法治和民主進程，呼籲立即釋放她及其他近日被軍方扣留的人。

路透社／法新社

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